ΕΛΑΣ: Τα 400+1 πρόσωπα του Εθνικού Συμβουλίου - «Συμμετέχουν φοιτητές και νέοι επιστήμονες»

Τα 400+1 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό της Συμβούλιο, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Στο Εθνικό Συμβούλιο συμμετέχουν φοιτητές και νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Υγείας, της Παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες και στους χώρους ευθύνης τους. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης: μια πολιτική δύναμη που δεν περιμένει την κοινωνία να ακολουθήσει, αλλά ανοίγει τις πόρτες της για να ακούσει, να συνδιαμορφώσει και να δράσει μαζί με τους πολίτες» αναφέρουν πηγές του κόμματος.

Και συνεχίζουν: «Η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου σηματοδοτεί την επιλογή της ΕΛΑΣ για ένα νέο μοντέλο πολιτικής συμμετοχής. Μια πολιτική συμπαράταξη ανοιχτή στην κοινωνία, που δημιουργεί χώρο για πολίτες με γνώση, εμπειρία, κοινωνική αναφορά, διάθεση προσφοράς και συμμετοχής. Για ανθρώπους που θέλουν να είναι μέρος της αλλαγής και όχι απλοί παρατηρητές των εξελίξεων. Τα 400+1 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου είναι άνθρωποι από την κοινωνία που καλούνται να εργαστούν με την κοινωνία, για την κοινωνία. Να συμβάλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων και των μεγάλων αλλαγών που χρειάζεται η Ελλάδα».

Οι 400+1 του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ είναι: