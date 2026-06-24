ΕΛ.Α.Σ.: Οι επιχειρηματίες που στελεχώνουν τη «σκιώδη κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα

Τέσσερα πρόσωπα με έντονη παρουσία στον επιχειρηματικό χώρο και όχι μόνο, περιλαμβάνονται στη λίστα τομεαρχών του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η οποία ανακοινώθηκε την Τρίτη (23/6).

Ευάγγελος Πούλιος: Αναπληρωτής τομεάρχης Εμπορίου

Στον τομέα του Εμπορίου, ως αναπληρωτής τομεάρχης τοποθετείται ο Ευάγγελος Πούλιος. Πρόκειται για επιχειρηματία με δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ιδιαίτερη εξειδίκευση στον χώρο του real estate. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Nicolae Titulescu της Ρουμανίας και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το ίδιο ίδρυμα. Επιπλέον είναι συγγραφέα των βιβλίων: «Στα μονοπάτια της σκέψης», «Κι όμως το πιστεύω», «ΤΙΚ ΤΑΚ έρχεται». Συμμετείχε ως legal expert σε αρκετά κοινοτικά έργα της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας - ενεργειακά και διασυνοριακά (PHARE, INOGATE, TRACECA κ.ά.). Ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Ευάγγελος Πούλιος/ Φωτογραφία: Instagram

Γιώργος Κωνσταντινίδης: Τομεάρχης Τουρισμού

Τον τομέα Τουρισμού αναλαμβάνει ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, στέλεχος της αγοράς με περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς του τουρισμού, των στρατηγικών επενδύσεων, του real estate και της διοίκησης επιχειρήσεων. Στην επαγγελματική του διαδρομή έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος, μέλος διοικητικών συμβουλίων και ανώτατο διοικητικό στέλεχος σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις.

Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης

Γιάννης Σαλπέας: Τομεάρχης Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Στον τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επιλέχθηκε ο Γιάννης Σαλπέας. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική από το Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade and Finance στο Λονδίνο. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του εντάχθηκε στη διοίκηση της εταιρείας συμβούλων μηχανικών που συνίδρυσε ο πατέρας του. Σήμερα είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία έχει αναπτύξει σημαντική διεθνή παρουσία σε έργα υποδομών, ενέργειας, πολεοδομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης ακινήτων.

Ο Γιάννης Σαλπέας

Δημήτρης Νταφόπουλος: Αναπληρωτής τομεάρχης Ψηφιακής Κυριαρχίας

Ο Δημήτρης Νταφόπουλος, που προέρχεται από τον χώρο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωτή τομεάρχη Ψηφιακής Κυριαρχίας. Έγινε ευρύτερα γνωστός ως συνιδρυτής της Three Cents, της ελληνικής εταιρείας premium αναψυκτικών και mixers, η οποία ιδρύθηκε το 2014 από τέσσερις επαγγελματίες με εμπειρία στον χώρο του bartending και της εστίασης.

Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Δημήτρη Νταφόπουλο

Η Three Cents ακολούθησε μια διαφορετική πορεία ανάπτυξης, εστιάζοντας αρχικά στην αγορά των cocktail bars και της επαγγελματικής εστίασης, αντί να στοχεύσει απευθείας στη μαζική κατανάλωση. Η στρατηγική αυτή συνέβαλε στην ταχεία διεθνή της επέκταση, με αποτέλεσμα να αποκτήσει παρουσία σε πολλές χώρες και να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά brands στον κλάδο των premium mixers.

Το 2022 η εταιρεία πέρασε στην ιδιοκτησία της Coca-Cola HBC, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που ξεχώρισε στην αγορά και καταγράφηκε ως μία από τις σημαντικότερες εξαγορές ελληνικής εταιρείας στον τομέα των ποτών τα τελευταία χρόνια.