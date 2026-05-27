ΕΛΑΣ: Γιατί επέλεξε αυτό το όνομα ο Αλέξης Τσίπρας

Με μια μαζική πολιτική εκδήλωση στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ), σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή και απευθύνοντας κάλεσμα για μια ευρεία «προοδευτική πανστρατιά».

Η αποκάλυψη του ονόματος έγινε σε ιδιαίτερα συμβολικό κλίμα. Μετά την προβολή βίντεο, ένα κορίτσι ντυμένο στα λευκά ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε στον πρώην πρωθυπουργό ένα χαρτί με το όνομα του κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας το άνοιξε υπό τους ήχους μουσικής σύνθεσης του Σταμάτη Κραουνάκη, χαμογέλασε και παρουσίασε στην κάμερα τα αρχικά ΕΛΑΣ, γραμμένα σε μπλε και κόκκινο χρώμα- «το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο των αγώνων», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Στην ομιλία του, ο επικεφαλής της νέας παράταξης επιχείρησε να δώσει ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα, υπογραμμίζοντας ότι η νέα προσπάθεια «θα είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα».

«Θα είμαστε Συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη. Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας τις επτά βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης της νέας πολιτικής κίνησης, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι «η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν «στο νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας».

«Ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας, με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό και δεν θέλουν να ζουν πολιορκημένοι από τη διαφθορά, την αδικία και την ανασφάλεια», ανέφερε.

Από το στόχαστρο της ομιλίας του δεν έλειψαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, με τον πρώην πρωθυπουργό να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στα δύο κόμματα της Μεταπολίτευσης.

«Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα και την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα», σημείωσε.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ανεξάρτητοι και πρώην βουλευτές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν συμμετοχές εν ενεργεία κοινοβουλευτικών στελεχών. Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να είναι πλέον η οικοδόμηση μιας πλατιάς κοινωνικής και λαϊκής στήριξης, πέρα από τους υφιστάμενους κομματικούς σχηματισμούς της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.

ΕΛΑΣ: Το παρασκήνιο πίσω από το όνομα και η στρατηγική Τσίπρα για πλατιά απεύθυνση

Το όνομα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ) δεν αποτέλεσε μια αυθόρμητη επιλογή της τελευταίας στιγμής, αλλά μέρος ενός προσεκτικά σχεδιασμένου πολιτικού και επικοινωνιακού σχεδίου του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας, ευρύτερης πολιτικής παράταξης με απήχηση πέρα από τα παραδοσιακά όρια της Αριστεράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο πρώην πρωθυπουργός είχε αποκαλύψει το όνομα του νέου πολιτικού φορέα σε στενό κύκλο συνεργατών του περίπου δύο μήνες πριν από την επίσημη παρουσίαση. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν έντονες και κάλυπταν όλο το πολιτικό φάσμα, ακόμη και εντός του στενού επιτελείου του.

Πρόσωπα που συμμετείχαν στις συζητήσεις φέρονται να είχαν επισημάνει ότι το όνομα «ΕΛΑΣ» θα προκαλούσε αναπόφευκτα ποικίλους συνειρμούς και πολιτικές αναγνώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακριβώς αυτή η πολυσημία ήταν επιδιωκόμενη από τον σχεδιασμό της ηγετικής ομάδας.

Παρά το γεγονός ότι γνώριζαν την ονομασία αρκετά πρόσωπα- όχι μόνο ο στενός πυρήνας συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα αλλά και η εταιρεία που επιμελήθηκε τα γραφιστικά, το λογότυπο, καθώς και η ομάδα που ανέλαβε την ανάπτυξη της ιστοσελίδας και των social media- το όνομα παρέμεινε μυστικό μέχρι την επίσημη ανακοίνωση στο Θησείο.

Η διατήρηση της μυστικότητας θεωρείται ενδεικτική του υψηλού βαθμού οργάνωσης της εκδήλωσης, η οποία, σύμφωνα με συνεργάτες του εγχειρήματος, είχε σχεδιαστεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

«Τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη», σημειώνουν πρόσωπα με γνώση της προετοιμασίας, περιγράφοντας μια εκδήλωση με σαφή σκηνοθετική και πολιτική στόχευση, σε πλήρη αντίθεση, όπως επισημαίνουν, με την εικόνα οργανωτικής χαλαρότητας που είχε συνοδεύσει κατά περιόδους τον ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν.

ΕΛΑΣ: Ο στόχος του ονόματος

Το όνομα της νέας παράταξης επιχειρεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα σε πολλαπλά πολιτικά ακροατήρια.

Από τη μία πλευρά, η λέξη «Αριστερή» και τα αρχικά ΕΛΑΣ παραπέμπουν ιστορικά και συμβολικά σε τμήματα της παραδοσιακής Αριστεράς και του αριστερόστροφου εκλογικού σώματος.

Από την άλλη, η έμφαση στο «Ελληνική», η χρήση του γαλάζιου χρώματος και η ανάδειξη στοιχείων πατριωτισμού επιχειρούν να απευθυνθούν και σε πιο κεντρώα ή ακόμη και συντηρητικά ακροατήρια.

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι η πολιτική μάχη των επόμενων μηνών θα δοθεί όχι μόνο σε επίπεδο προγράμματος, αλλά και σε επίπεδο συμβόλων, ταυτότητας και πολιτικής αφήγησης.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η φράση που χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός στην παρουσίαση της νέας παράταξης: «Δεν είμαστε απλώς ένα κόμμα. Είμαστε μια μεγάλη παράταξη»

Πρόκειται για διατύπωση που ο Αλέξης Τσίπρας είχε χρησιμοποιήσει ξανά μόνο μία φορά στο παρελθόν, το βράδυ των εθνικών εκλογών του 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε ποσοστό κοντά στο 32%.

Η επαναφορά της συγκεκριμένης ρητορικής ερμηνεύεται από πολιτικούς παρατηρητές ως ένδειξη της στρατηγικής στόχευσης του νέου εγχειρήματος: τη συγκρότηση ενός ευρύτερου πολιτικού μπλοκ εξουσίας με στόχο όχι απλώς την ισχυρή παρουσία, αλλά τη διεκδίκηση της πρωτιάς.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, σε πρόσφατη αναφορά του στο Χαλάνδρι, φέρεται να ξεκαθάρισε πως ο πολιτικός στόχος της νέας παράταξης είναι η πρώτη θέση και όχι απλώς η καταγραφή ενός αξιοπρεπούς ποσοστού.

Στο επιτελείο του εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν η νέα πολιτική κίνηση περιοριστεί αποκλειστικά στο παραδοσιακό αριστερό ακροατήριο. Για τον λόγο αυτό, η νέα πολιτική ταυτότητα επιχειρεί να συνδυάσει στοιχεία της Αριστεράς με αναφορές στον πατριωτισμό, την εθνική ταυτότητα και μια ευρύτερη έννοια δημοκρατικής παράταξης.

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί στις πολιτικές πλατφόρμες, τα πρόσωπα και τα σύμβολα που θα αναδείξει η νέα παράταξη, καθώς και στη μάχη των δημοσκοπήσεων, μέσα από την οποία θα φανεί εάν το εγχείρημα μπορεί να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στο νέο πολιτικό σκηνικό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ