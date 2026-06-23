ΕΛ.Α.Σ.: Ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες του Αλέξη Τσίπρα

Τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές τους σε 25 διαφορετικούς τομείς κυβερνητικής δραστηριότητας ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
Το σχήμα έχει ως εξής:
- Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία
- Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος
- Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης
- Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική
- Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα
- Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή
- Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή
- Τομέας Δικαιοσύνης/Θεσμοί/Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα
- Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος
- Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος
- Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος
- Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος
- Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή
- Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία
- Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος
- Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης
Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
- Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ
- Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος
(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης
- Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα
- Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή
- Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή
(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης
- Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής: Τζήμητρας Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας
- Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα
- Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης
Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ. Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ. Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα
Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης