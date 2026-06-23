ΕΛ.Α.Σ.: Ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες του Αλέξη Τσίπρα

Τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές τους σε 25 διαφορετικούς τομείς κυβερνητικής δραστηριότητας ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Το σχήμα έχει ως εξής:

Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία

Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος

Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης

Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική

Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή

Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή

Τομέας Δικαιοσύνης/Θεσμοί/Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία

(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος

Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος

Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος

Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή

Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης

(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος

Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης

Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις

Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας

(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ

Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος

(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης

Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα

Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή

Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή

(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής: Τζήμητρας Χάρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας

Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα

Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης

Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας

Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία

Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ. Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος

Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ. Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα

Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης