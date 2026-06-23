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ΕΛ.Α.Σ.: Ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες του Αλέξη Τσίπρα

Η «σκιώδης» κυβέρνηση: Όλα τα ονόματα και οι αρμοδιότητες

The LiFO team
The LiFO team
ΕΛ.Α.Σ. ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
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Τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές τους σε 25 διαφορετικούς τομείς κυβερνητικής δραστηριότητας ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Το σχήμα έχει ως εξής:

  • Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία

  • Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος

  • Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης

  • Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική

  • Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα

  • Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή

  • Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή

  • Τομέας Δικαιοσύνης/Θεσμοί/Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα

  • Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος

  • Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος

  • Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος

  • Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης

   (Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος

  • Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή

  • Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης

   (Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία

  • Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος

  • Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης

   Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις

  • Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας

   (Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ

  • Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος

   (Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης

  • Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα

  • Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή

  • Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης

  • Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής: Τζήμητρας Χάρης

   (Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας

  • Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα

  • Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος

   (Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης

Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας

Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία

Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ. Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος

Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ. Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα

Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης

Πολιτική

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