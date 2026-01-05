Έκτακτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για το αγροτικό

Σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφορικά με το αγροτικό.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Κυριακής, πραγματοποιήθηκε ανεπίσημη προγραμματισμένη σύσκεψη για το αγροτικό στο Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο των αποφάσεων του αγροτικού κόσμου για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στη σύσκεψη της Δευτέρας υπό τον κ. Μητσοτάκη, θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Υπενθυμίζεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι πριν από δύο εικοσιτετράωρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας τις επιδοτήσεις που έχουν πληρωθεί για το 2025 στους αγρότες, είχε επισημάνει ότι από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα υπόλοιπα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας. Είχε εγκαλέσει επίσης, για εμμονή αγροτοσυνδικαλιστές στα μπλόκα όσον αφορά την άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και είχε επισημάνει ότι είναι η ώρα πια να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Τι αποφάσισαν οι αγρότες

Κατά την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, αποφασίστηκε την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, μετά τα Θεοφάνεια, θα προχωρήσουν σε 48ωρους αποκλεισμούς εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων.

Θα ξεκινήσει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό, ενώ αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος, τα διόδια στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές.

Θα αποκλειστεί η παρακαμπτήρια οδός στον Μπράλο Φθιώτιδας, γεγονός που αναμένεται να «κόψει» κυριολεκτικά τη χώρα στα δύο.

Τον αποκλεισμό του Μπράλου θα πραγματοποιήσουν τρακτέρ από το μπλόκο της Καρδίτσας, το μεγαλύτερο της χώρας, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 1.400 αγροτικά μηχανήματα.

Παράλληλα, οι αγρότες συζητούν τον αποκλεισμό του παραδρόμου της Εθνικής Οδού στον Ευαγγελισμό Λάρισας, καθώς και παρεμβάσεις σε λαχαναγορές και ιχθυαγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση, θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί και σε άλλα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης το ενδεχόμενο καθόδου των αγροτών στην Αθήνα, όταν και εφόσον οριστεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πανελλαδική σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαλγάρων, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 42 μπλόκα και 13 αγροτικούς συλλόγους από όλη τη χώρα.

Η απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ελήφθη ομόφωνα, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να εκφράζουν έντονη οργή για την στάση της κυβέρνησης, αλλά και για τις προειδοποιήσεις περί διοικητικών μέτρων σε βάρος ιδιοκτητών τρακτέρ που συμμετέχουν στα μπλόκα.