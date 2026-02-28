Έκτακτη συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Μετά τις τελευταιες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες πόλεις, έπειτα από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο στόχος της κοινής επιχείρησης είναι η «εξάλειψη των άμεσων απειλών από πλευράς του καθεστώτος» του Ιράν. Ωστόσο πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους Ιρανούς, ότι «η ώρα της ελευθερίας σας είναι πολύ κοντά», σε διάγγελμά του από την κατοικία του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του, εκτίμησε ότι η κοινή στρατιωτική επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του». «Έχει έρθει η ώρα για όλα τα στρώματα του λαού στο Ιράν (...) να απομακρύνουν τον ζυγό της τυραννίας», για ένα «ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν", συμπλήρωσε.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε νωρίτερα την έναρξη «προληπτικού πλήγματος» με σκοπό «να εξαλειφθούν οι απειλές (...) για το κράτος του Ισραήλ».

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, μπορεί να «αναμένεται στο άμεσο μέλλον επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον του κράτους του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού του στο άμεσο μέλλον», κι ότι επιβλήθηκε «ειδική και άμεση κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» σε όλη τη χώρα.

Το ισραηλινό υπουργείο Μεταφορών παράλληλα ανακοίνωσε το κλείσιμο «του ισραηλινού εναέριου χώρου στις πολιτικές πτήσεις» και απαίτησε οι ταξιδιώτες «να μην πηγαίνουν στα αεροδρόμια μέχρι νεοτέρας», Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στην Ιερουσαλήμ ως τουλάχιστον μεθαύριο Δευτέρα στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Εκρήσεις στο ΙΡΑΝ μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου και δυο στήλες πυκνού καπνού άρχισαν να υψώνονται στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, η συνοικία Παστέρ, όπου βρίσκονται ιδίως η κατοικία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η προεδρία, στο κεντρικό τμήμα της Τεχεράνης, βομβαρδίστηκαν.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο κέντρο της πόλης μετά την έκρηξη, ενώ τα νοσοκομεία τέθηκαν σε συναγερμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χουσέιν Κερμανπούρ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης, στη μεγάλη πόλη Ισφαχάν (κεντρικά), στην ιερή πόλη Κομ (κεντρικά), στην Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, καθώς και στην Κερμανσά (δυτικά), ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.