Δύο φρεγάτες και F16 στέλνει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα η Φρεγάτα «Κίμων», καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος».

Καθώς επίσης, αποστέλλονται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Προ ολίγου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Επίσης, τις τελευταίες δύο μέρες, είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον κ. Πάλμα. Τον διαβεβαίωσα ότι η Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην άμυνα της Κύπρου για να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα η Φρεγάτα "Κίμων", καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα "Κένταυρος". Καθώς επίσης αποστέλλονται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16.

Επίσης για τον καλύτερο συντονισμό θα μεταβώ μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ αύριο στην Κύπρο».

Κύπρος: Αναχαιτίστηκαν δύο drones που κινούνταν προς τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι

Επίσης, δύο drones που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο αναχαιτίστηκαν, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Νωρίτερα, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι ήχησαν ξανά οι σειρήνες στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ενώ σηκώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα και με τηλεγράφημα του Reuters που επικαλείται την κυπριακή δημόσια τηλεόραση.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ήχησε συναγερμός στο πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς τα ραντάρ εντόπισαν «ύποπτα αντικείμενα» στον εναέριο χώρο. Δόθηκε εντολή άμεσης εκκένωσης του αεροδρομίου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τη μετακίνηση και την ασφάλεια των υποδομών, διατηρώντας την εθνική ασφάλεια σε επίπεδο πλήρους επιφυλακής.

Σε επιφυλακή η Ελλάδα

«Η ελληνική κυβέρνηση διά του υπουργείου Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε ότι οι ελληνικές πρεσβείες στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές και βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση και διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες.

Τόνισε ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών καθώς και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδα αναρτώνται και επικαιροποιούνται τακτικά τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας των πρεσβειών και των προξενικών αρχών της χώρας μας στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή καθώς και οι πλατφόρμες εγγραφής Ελλήνων πολιτών για τον επαναπατρισμό τους όταν αυτός καταστεί εφικτός καθώς και κάθε συναφής ανακοίνωση. Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει συνολικά δέκα τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή από τις οποίες οι τρεις είναι αποκλειστικά για Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης «η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών έχει ενεργοποιηθεί προς παροχή προξενικής συνδρομής».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ωστόσο ότι όσο ο εναέριος χώρος στην περιοχή παραμένει κλειστός «καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί». Είναι σημαντικό όπως είπε οι πολίτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών και των αρχών του εξωτερικού καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους. Πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για μία εμπόλεμη κατάσταση μεγάλης κλίμακας λόγω της συμμετοχής πολλών κρατών στη σύρραξη αλλά και του γεγονότος ότι δύο από τις χώρες στις οποίες υφίσταται πρόβλημα Κατάρ και ΗΑΕ, αποτελούν ταξιδιωτικό κόμβο από άλλους προορισμούς με αποτέλεσμα Έλληνες ταξιδιώτες να έχουν εγκλωβιστεί σε πολλές άλλες χώρες και επανέλαβε ότι το πρόβλημα αυτό ισχύει για όλες τις χώρες του κόσμου, πολίτες των οποίων βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές.

«Η Ελλάδα μεριμνά για την ασφάλεια των πολιτών και για πλήρη ετοιμότητα ώστε μόλις αρθούν οι περιορισμοί πτήσεων να επιστρέψουν οι συμπολίτες μας κατά προτεραιότητα», τόνισε.