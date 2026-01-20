Δούκας κατά Ανδρουλάκη: «Η στρατηγική μας απέτυχε, πρέπει να την αλλάξουμε»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στράφηκε κατά του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, σε ό,τι αφορά στη στρατηγική.

Ο κ. Δούκας ζήτησε αλλαγή πολιτικής υπογραμμίζοντας «η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε, ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται». Μάλιστα κατέθεσε τη διαφωνία του για την έως τώρα πορεία και πρότεινε να υπάρξει «σχέδιο απόφασης για την αλλαγή στρατηγικής, σε μία νέα νικηφόρα κατεύθυνση».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε από την πλευρά του τον Χάρη Δούκα γιατί επιμένει στις προκριματικές εκλογές, σημειώνοντας πως «έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα» με τον κ. Δούκα να απαντάει ότι «αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα γιατί μπήκαν στο καταστατικό».

Χάρης Δούκας: Η δήλωσή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά η δήλωση του Χάρη Δούκα

«Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Δεν σας κρύβω ότι ανησυχώ. Οι πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα μας γίνονται μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς διεθνούς αβεβαιότητας, που ενισχύει η καταπάτηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου από τις επιλογές του Προέδρου Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Ηγεσία παρακολουθεί μονίμως καθυστερημένα και αμήχανα τις εξελίξεις και δυσκολεύεται να ορθώσει ανάστημα και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων, αδυνατούν να διατυπώσουν μια ξεκάθαρη προοδευτική απάντηση ως ανάχωμα απέναντι στη λαίλαπα Τραμπ.

Μέσα σε αυτές τις κατακλυσμιαίες διεθνείς μεταβολές, η χώρα και ο λαός μας βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες της αδιαφανούς, ανάλγητης και αλαζονικής πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που οδηγεί σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα. Στο δήθεν επιτελικό κράτος του κ/ Μητσοτάκη κυριαρχούν η διαφθορά, η υποβάθμιση των θεσμών, η αδιαφορία για τα προβλήματα των πολιτών (πχ ακρίβεια ), η εξυπηρέτηση των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.

Δημιουργείται ένα εκρηκτικό περιβάλλον ανασφάλειας για την χώρα και την ελληνική οικογένεια, που δεν πρέπει να οδηγήσει σε άνοδο του λαϊκισμού και της Ακροδεξιάς, όπως συμβαίνει με ανάλογα φαινόμενα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Και δεν ανησυχώ μόνο για την πορεία της χώρας η οποία βρίσκεται δυστυχώς στα χέρια μιας πολύ επικίνδυνης κυβέρνησης.

Ανησυχώ και για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει.

Και θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται.

Γι’ αυτό και επιμένω στην αναγκαιότητα να λάβουμε συλλογικά σημαντικές αποφάσεις προτού έρθουμε αντιμέτωποι με μία μη αναστρέψιμη κατάσταση.

Το Συνέδριο μας πρέπει να είναι λυτρωτικό. Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: Είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ;

Πρέπει να απαντήσουμε καθαρά και χωρίς «ναι μεν αλλά». Το «ΝΑΙ» στην Προοδευτική Διακυβέρνηση που καλείται να υπερψηφίσει το Συνέδριο δεν είναι παρά η επιβεβαίωση της Ιστορικής Ταυτότητας και φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ από τη γένεσή του μέχρι σήμερα. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει καθαρές κατευθύνσεις και θα αντιδράσει σε υπεκφυγές.

Υπάρχει όμως και άλλος ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η καθαρή απόφαση για το μεγάλο ΌΧΙ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ να εκφυλιστεί σε ένα απλό «bullet», σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης.

Θέλουμε ξεχωριστή απόφαση για να είναι άκρως δεσμευτική για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας.

Αυτή πρέπει να είναι η κεντρική πολιτική στρατηγική μας.

Το ναι λοιπόν στην προοδευτική διακυβέρνηση φέρνει 4 κεντρικά θέματα:

Το πρώτο το έχω πει ήδη. Την καθαρή και διακριτή απόρριψη της κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ. Τα ζητήματα αυτά των συνεργασιών είναι θέματα στρατηγικού χαρακτήρα και πρέπει να τεθούν προεκλογικά ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας, ώστε όλοι να γνωρίζουν τις δεσμεύσεις μας. Και ακόμα ως ελάχιστο όριο επανάκτησης της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας από την έλλειψη των οποίων πάσχει το πολιτικό σύστημα. Υπάρχει ανησυχία ότι αν δεν υπάρξει δέσμευση συνεδρίου προεκλογικά, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διασφάλιση μετεκλογικά για σενάρια «συγκυβέρνησης» με τη ΝΔ.

Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν δημοσίως υποστηρίχτηκε πρόσφατα ότι δεν χρειάζεται να ψηφιστεί η απόφαση, διότι το συνέδριο δεν μπορεί και δεν δεσμεύει προεκλογικά όσα μπορούν να συμβούν μετεκλογικά. Φτάνουμε έτσι σε μια αμφισβήτηση του ίδιου του συνεδρίου προκαταβολικά. Στο παρελθόν το πληρώσαμε αυτό πολύ ακριβά.

Το ναι στην προοδευτική διακυβέρνηση όμως σημαίνει και κάτι άλλο.

Πρέπει να αρχίσουμε από τώρα να διερευνούμε τη δυνατότητα σχηματισμού μιας εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Χωρίς καθυστερήσεις. Χωρίς να περιμένουμε το Συνέδριό μας. Από τώρα να εκκινήσει ο προγραμματικός διάλογος με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις και όλους όσοι συμφωνούν με τις βασικές αρχές μας. Χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς παρακάλια. Με το βλέμμα στραμμένο στις συγκλίσεις στην κοινωνία. Όλα στην βάση.

Και γι’ αυτό, έρχομαι στο τρίτο σημείο:

Ενισχύουμε την Δημοκρατία και την Συμμετοχή στο κόμμα μας. Δίνουμε στα μέλη του ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Δίνουμε το λόγο στη βάση μας αφού αποφασίσουμε διακριτά και καθαρά την κεντρική στρατηγική μας. Τα μέλη μας αποφασίζουν και για μεγάλα ζητήματα στα οποία το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει καθοριστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο. Η βάση του κόμματος θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει και για τα καίρια ζητήματα που πρέπει να συμπεριλάβει το ΠΑΣΟΚ στις προτάσεις του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αλλά και για σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προχωρήσουν στη χώρα. Επιπλέον τα μέλη μπορούν να επιλέγουν παράλληλα με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κινήματος τους υποψηφίους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσω της διενέργειας προκριματικών εκλογών, όπως άλλωστε προβλέπει και το καταστατικό που εισήγαγε ο Νίκος Ανδρουλάκης και ψηφίστηκε στο προηγούμενο Συνέδριό μας.

Τονίζω ότι η πολιτική συμμετοχή, η διαφάνεια και η εσωκομματική δημοκρατία δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα, αλλά προϋποθέσεις αξιοπιστίας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με τη διάσταση που έχουν πάρει τα φαινόμενα αμφισβήτησης απέναντι στα στεγανά των μηχανισμών και της αδιαφάνειας των πολιτικών κομμάτων.

Το Συνέδριο μας πρέπει να είναι βαθιά δημοκρατικό. Μακριά από λογικές σκοπιμοτήτων και οργανωτικού ελέγχου.

Με αυστηρή τήρηση του Καταστατικού όσον αφορά το ποιοι συμμετέχουν στο Συνέδριο (άρθρο 22).

Με ανοιχτά μητρώα σε όσους θέλουν να γίνουν μέλη και να ψηφίσουν στην ανάδειξη Συνέδρων.

Επίσης, θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμα. Παρακαλώ πολύ, να μη γίνουν κόλπα με τους αλγόριθμους. Δεν μπορώ να διανοηθώ στην Αθήνα να εμφανιστούν λιγότεροι Σύνεδροι από κάποιον νομό της Κρήτης.

Διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμού το ήθος, τις αξίες και τις αρχές του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε ανοιχτοί στην υποδοχή πολιτικών στελεχών που προέρχονται από άλλους χώρους και ασπάζονται το πρόγραμμά μας. Θέτουμε όμως μόνο μία προϋπόθεση. Προαπαιτούμενο για όσους επιθυμούν να προσχωρήσουν στο ΠΑΣΟΚ και να προχωρήσουν ισότιμα μαζί μας για την Πολιτική Αλλαγή είναι, για εκείνους που διαθέτουν βουλευτική έδρα, να την παραδώσουν στο κόμμα που εκλέχθηκαν. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Αυτά τα 4 σημεία είναι η βάση της στρατηγικής μας. Χωρίς αυτά, τα υπόλοιπα όλα κινδυνεύουν να μετατραπούν σε απλή διαχείριση.

Σε κάθε περίπτωση, θέλω να καταθέσω τη διαφωνία μου για την έως τώρα πορεία μας. Και να προτείνω να υπάρξει σήμερα σχέδιο απόφασης για την αλλαγή στρατηγικής, σε μία νέα νικηφόρα κατεύθυνση».

