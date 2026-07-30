Δόμνα Μιχαηλίδου: Η απάντηση για την ελληνική οικογένεια

Απάντηση σχετικά με σχόλια που προκλήθηκαν από τοποθέτησή της σε πάνελ για τη διαφορετίκότητα και την συμπερίληψη, τα οποία μεταξύ άλλων την κατηγόρησαν για woke ατζέντα, έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η Υπουργός απάντησε σε όσους απέσπασαν μέρη παλαιότερων δηλώσεών της, και αποσαφήνισε τη θέση της που ξεκινά από την αναγνώριση της αξίας και σημασίας της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας, μέσα στην οποία και η ίδια μεγάλωσε και το πρότυπο της οποίας και η ίδια ακολουθεί σε προσωπικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα όμως, σε συμφωνία και αρμονία με το ρόλο της, υπογράμμισε πως ως Υπουργός Οικογένειας, θα επιμείνει στη στήριξη κάθε μορφής οικογένειας, μια και η τυπολογία της δεν είναι αποκλειστική. Για το λόγο αυτό άλλωστε ιδρύθηκε και το συγκεκριμένο Υπουργείο, που με τις πολιτικές του στηρίζει συνολικά την ελληνική Οικογένεια, σε όλες τις μορφές της.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

"Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας.

Είμαι Υπουργός κάθε οικογένειας: της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Η Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίζει τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας. Είναι στενάχωρο να αλλοιώνονται τα λεγόμενά μου".