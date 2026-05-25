Διονύσης Τεμπονέρας: Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ - «Θα βρίσκομαι στο Θησείο στις 26 Μαΐου»

Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλνοντας σχετική επιστολή.

«Είμαι βέβαιος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει την σωστή απόφαση τις προσεχείς ημέρες και θα στηρίξει πολιτικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις ανταποκρινόμενος στην ανάγκη για μια νέα ενότητα. Ενας κύκλος κλείνει και ανοίγει ένας καινούργιος για όλο τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο» είχε γράψει σε πρόσφατο άρθρο του στο Dnews, δίνοντας το στίγμα των επόμενων κινήσεών του.

Ο κ. Τεμπονέρας είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το 2023 έκλεισε ένας ιστορικός κύκλος για την Κουμουνδούρου.

Επίσης, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, ο κ. Τεμπονέρας είχε παραιτηθεί και από τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες ημέρες παραιτήθηκε από γραμματέας του κόμματος και ο Στέργιος Καλπάκης με επιστολή του προς τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο στην οποία τόνιζε ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος.

«Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παραίτηση στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει εδώ και ενάμιση χρόνο στο πολιτικό σκηνικό με μια πρόταση συνεργασιών και προοπτικής». «Θεωρώ απαράδεκτη οποιαδήποτε συζήτηση για περιουσιακά στοιχεία. Δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση, όμως η κεντρική πολιτική μας επιλογή είναι πώς θα πάμε μπροστά. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό και να δώσουμε λύσεις» είχε δηλώσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος την περασμένη εβδομάδα.

Διονύσης Τεμπονέρας: «Θα βρίσκομαι στο Θησείο στις 26 Μαΐου»

«Είναι μεγάλος χώρος το Θησείο, προσωπικά θα βρίσκομαι εκεί και σας το λέω καθαρά, υπάρχει μια συναντίληψη με τον Αλέξη Τσίπρα» δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας στην εκπομπη του ΕΡΤnews «Πολιτική Κουζίνα» ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Ερωτηθείς εάν θα παρευρευθεί στις 26 Μαΐου στο Θησείο, ο κ. Τεμπονέρας απάντησε: «Είναι μεγάλος χώρος το Θησείο, χωράει πάρα πολύ κόσμο και δεν νομίζω ότι υπάρχει face control ή κάποιος τοποτηρητής ο οποίος θα απαγορέψει σε κάποιον να έρθει να μην έρθει. Καθένας μπορεί να έρθει και να έχει την παρουσία του εκεί».

«Προσωπικά θα βρίσκομαι εκεί και σας το λέω καθαρά, υπάρχει μια συναντίληψη με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμπορευόμαστε και θεωρώ το εγχείρημα το οποίο είναι στα σκαριά και θα ανακοινωθεί την προσεχή Τρίτη, ότι μπορεί να αποτελέσει έναν νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Μια τομή με το παρελθόν, με συζήτηση από μηδενική βάση για όλα τα ζητήματα, με μια προσπάθεια να υπάρξει ένα κυβερνητικό σχέδιο αντίπαλο για να καλύψει ένα υπαρκτό πολιτικό κενό, το οποίο το βλέπουμε, το παρατηρούμε όχι τώρα, τα τελευταία τρία χρόνια, με την ελπίδα βεβαίως να δώσει προοπτική και ανάσα στον ελληνικό λαό» πρόσθεσε.