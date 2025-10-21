Διονύσης Σαββόπουλος: «Η βραχνή φωνή του θα μας συνοδεύει για πάντα» έγραψε ο Μητσοτάκης

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδοποιός, Διονύσης Σαββόπουλος, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέδωσε συλλυπητήρια δήλωση για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

«Η βραχνή φωνή του, όμως, θα μας συνοδεύει για πάντα» έγραψε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, για να συμπληρώσει: «Τον αποχαιρετώ με οδύνη με τη σκέψη μου στην αγαπημένη του Άσπα και στους δύο τους γιούς, Κορνήλιο και Ρωμανό».

«Δεν θέλω να το πιστέψω αλλά ο Διονύσης μας δεν είναι πια εδώ. Με τον αποχωρισμό να συμβαίνει όπως τον είχε ο ίδιος τραγουδήσει: «Δεν είμαι εδώ». Οι άλλοι «χτύπααν τον αέρα». Και να ξεκινήσει, έτσι, ήρεμος το ταξίδι του προς μια «θάλασσα πλατιά»…

Ο Σαββόπουλος έφυγε, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος. Γιατί με το έργο και τη στάση του απέδειξε πως ήταν ένας υπέροχος τραγουδοποιός. Ένας ευαίσθητος Έλληνας. Και ένας υπεύθυνος πολίτης.

Με τίμησε με τη φιλία του. Και μέσα από αυτήν μπόρεσα να γνωρίσω μία ευγενική μορφή που είχε ένα μοναδικό χάρισμα: να παρακολουθεί τις εποχές που αλλάζουν. Και, ταυτόχρονα, να αλλάζει και ο ίδιος. Κρατώντας μόνο την αυθεντικότητά του.

Αυτήν την αυθεντικότητα αποπνέει και το τελευταίο βιβλίο του με θέμα την ίδια του τη ζωή. Ένα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών που τη διηγείται με την ίδια ζωντάνια, αλλά και ευθύτητα που είχαν τα λόγια και οι νότες του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν θα μας τραγουδήσει, φέτος, ότι «τον χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσαμε για άλλα δέκα χρόνια άιντε καθαρίσαμε».

Η βραχνή φωνή του, όμως, θα μας συνοδεύει για πάντα. Πλουτίζοντας την καρδιά και τη σκέψη μας.

Τον αποχαιρετώ με οδύνη με τη σκέψη μου στην αγαπημένη του Άσπα και στους δύο τους γιούς, Κορνήλιο και Ρωμανό. Τη φυσική του συνέχεια αναλαμβάνουν τα εγγόνια του Διονύσης και Αντρέας. Και όλοι εμείς, τη διατήρηση της φωτεινής μνήμης του.

RIP Νιόνιο».

Πέθανε μόλις ο μέγιστος των Ελλήνων τραγουδοποιός, Διονύσης Σαββόπουλος, σε ηλικία 81 ετών, μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, που θεωρείται ο κορυφαίος της Τέχνης του, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944, ενώ καταγόταν από Κωνσταντινούπολη και Φιλιππούπολη.

Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι, καταφέρνοντας να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες ημέρες του ως μουσικός και σύντομα να γίνει πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Άρχισε τη σταδιοδρομία του το 1964, και υπήρξε πολιτικά ενεργός σε όλη τη σταδιοδρομία του στη μουσική, με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα μεταξύ άλλων με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο, ενώ κατά τη διάρκεια της Χούντας φυλακίστηκε δύο φορές για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967.

Ήταν παντρεμένος με την Ασπασία Αραπίδoυ (γνωστή στο κοινό του με το χαϊδευτικό της, Άσπα, από τα τραγούδια και τις παραστάσεις του) και απέκτησαν δύο γιους, τoν Κoρνήλιo και τoν Ρωμανό, και δύο εγγονούς, τον Διονύση και τον Ανδρέα.

Εξέδωσε δισκογραφικά 14 κύκλους τραγουδιών του, καθώς και ζωντανές ηχογραφήσεις έξι συναυλιών και παραστάσεών του. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε από τη χούντα το 1967. Έδωσε συναυλίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο. Έγραψε µουσική για παραστάσεις σε θέατρα της Αθήνας και στην Επίδαυρο, και για τον κινηµατογράφο.