Δημοσκόπηση RealPolls: Πρώτη η ΝΔ, με μονοψήφια διαφορά δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα – Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση σε νέα δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon, ωστόσο το πιο αξιοσημείωτο εύρημα της έρευνας είναι η περαιτέρω άνοδος της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η οποία μειώνει τη μεταξύ τους απόσταση στις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες και εδραιώνεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,3%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 21,4%, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 11,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στην τέταρτη θέση με 9,9%.

Facebook Twitter Φωτ.: Real Polls

Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, είναι η πρώτη φορά από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την ηγεσία της ΝΔ το 2016 που το προβάδισμα του κόμματος απέναντι στον δεύτερο πολιτικό σχηματισμό καταγράφεται κάτω από τις επτά μονάδες.

Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει απώλειες σχεδόν δύο μονάδων σε σχέση με τον Μάιο και διαμορφώνεται στο 25,8%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ενισχύεται στο 18,2%, διευρύνοντας αισθητά τη διαφορά της τόσο από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» όσο και από το ΠΑΣΟΚ.

Facebook Twitter Φωτ.: Real Polls

Η ΕΛ.Α.Σ. παγιώνεται στη δεύτερη θέση

Η έρευνα δείχνει ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία πριν από έναν μήνα παρέμενε ανοιχτή, φαίνεται πλέον να αποκτά σαφή χαρακτηριστικά.

Ενώ στην προηγούμενη μέτρηση η ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και το ΠΑΣΟΚ κινούνταν σε σχετικά κοντινά ποσοστά, πλέον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει καθαρή απόσταση από τους δύο βασικούς ανταγωνιστές του.

Facebook Twitter Φωτ.: Real Polls

Τα στοιχεία των μετακινήσεων ψηφοφόρων δείχνουν ότι η ΕΛ.Α.Σ. αντλεί σημαντική στήριξη από τον χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ταυτόχρονα προσελκύει ψηφοφόρους από την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25 αλλά και πολίτες που στις προηγούμενες εκλογές είχαν επιλέξει την αποχή.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στα ευρήματα της λεγόμενης «δυνητικής ψήφου», όπου η ΕΛ.Α.Σ. εμφανίζεται να διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη δεξαμενή πιθανών ψηφοφόρων μετά τη Νέα Δημοκρατία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα μεταξύ των αναποφάσιστων. Σύμφωνα με την έρευνα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό θετικής προδιάθεσης σε αυτή την κατηγορία, στοιχείο που υποδηλώνει ότι διατηρεί περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης το επόμενο διάστημα.

Facebook Twitter Φωτ.: Real Polls

ΠΑΣΟΚ και Πλεύση υπό πίεση

Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να μην κεφαλαιοποιεί τις ανακατατάξεις που προκαλεί η εμφάνιση των νέων πολιτικών σχηματισμών. Παρά τη μικρή βελτίωση των ποσοστών του σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παραμένει στην τέταρτη θέση, πίσω τόσο από την ΕΛ.Α.Σ. όσο και από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αρνητικής προδιάθεσης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω διεύρυνσής του.

Facebook Twitter Φωτ.: Real Polls

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η εικόνα για την Πλεύση Ελευθερίας. Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος κινείται οριακά πάνω από το 3%.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μόλις στο 1%, ενώ εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης εμφανίζονται επίσης το ΜέΡΑ25 και η Νίκη.

Η εικόνα αυτή ενισχύει την αίσθηση ότι ο χώρος της αντιπολίτευσης αναδιατάσσεται γύρω από δύο νέα κέντρα βάρους: την ΕΛ.Α.Σ. και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με τα παραδοσιακά κόμματα του χώρου να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τις εξελίξεις.

Οι πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή

Στα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες δηλώνουν ότι το βασικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι η πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας.

Το 46,8% επιλέγει αυτή την απάντηση, έναντι 31,8% που θεωρεί σημαντικότερη τη σταθερότητα και τη συνέχεια, ενώ ένα επιπλέον 16,6% ζητά ρήξη με το πολιτικό σύστημα συνολικά.

Facebook Twitter Φωτ.: Real Polls

Παράλληλα, η πλειοψηφία των πολιτών εμφανίζεται να μην πείθεται από το επιχείρημα ότι μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα της χώρας. Σχεδόν οι μισοί χαρακτηρίζουν αυτό το δίλημμα εκβιαστικό, ενώ μόλις το ένα τρίτο το θεωρεί πειστικό.

Facebook Twitter Φωτ.: Real Polls

Η έρευνα καταγράφει επίσης έντονη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό προσωπικό. Το 43% δηλώνει ότι δεν εκφράζεται από κανέναν από τους σημερινούς πολιτικούς αρχηγούς, ενώ οι περισσότεροι πολίτες αξιολογούν τα κόμματα κυρίως με βάση την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα και την εντιμότητα που εκπέμπουν.

Facebook Twitter Φωτ.: Real Polls

Στο ερώτημα για τα χαρακτηριστικά που θα ήθελαν να διαθέτει ένας ιδανικός πρωθυπουργός, στην κορυφή βρίσκονται η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία και το κράτος δικαίου, καθώς και η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων και της μείωσης των φορολογικών βαρών.

Facebook Twitter Φωτ.: Real Polls

Παρά την απογοήτευση που καταγράφεται απέναντι στο πολιτικό σύστημα, η ψήφος εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται κυρίως ως πράξη ελπίδας και πεποίθησης, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι θα ψηφίσει με βάση όσα πιστεύει και όχι σύμφωνα με τις δημοσκοπικές προβλέψεις.