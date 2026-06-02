Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα - «Μάχη» για την τρίτη θέση

Δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, αποτυπώνει το αντίκτυπο -στο πολιτικό δείγμα- των ανακοινώσεων που έκαναν Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού αντίστοιχα.

Η δημοσκόπηση της Pulse διενεργήθηκε το διάστημα 27 με 31 Μαΐου, σε δείγμα 1.108 πολιτών με δικαίωμα ψήφου.

Όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη συγκεντρώνοντας 29,5% και διατηρώντας διαφορά 14 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταγράφει ποσοστό της τάξης του 15,5%.

Στην τρίτη θέση, όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Pulse, ανέρχεται το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, για να ακολουθήσει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 11%, το ΚΚΕ με 7%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, μένει εκτός Βουλή με 2,5%.

Δημοσκόπηση Pulse: Ποιον θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό

Στο ερώτημα για την «καταλληλότητα του πρωθυπουργού», ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται πρώτος, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με διαφορά και τον Νίκο Ανδρουλάκη να περιορίζεται σε μονοψήφιο ποσοστό.

Σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, οι πολίτες κλήθηκαν να καταθέσουν τα κριτήρια επιλογής τους. Όπως φαίνεται, περισσότεροι από τους μισούς θα επιλέξουν την επόμενη κυβέρνηση με βασικό κριτήριο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, ήτοι με την προοπτική που τους δίνει το πρόγραμμα και ο ρεαλισμός των προτάσεων.

Στη δημοσκόπηση Pulse, μεταξύ άλλων, τέθηκε και το ερώτημα για το πόσοι από το δείγμα θα ψήφιζαν ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, παρόλο που ο ίδιος δεν έχει ανακοινώσει κάτι επίσημα.

Ενδεικτικά, ένα 3% ψήφισε «σίγουρα Ναι», ένα 8 «μάλλον Ναι», το 17 «μάλλον Όχι» και το 64% «σίγουρα Όχι».