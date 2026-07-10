Δημοσκόπηση Pulse: Μειώνεται η διαφορά ΝΔ, ΕΛΑΣ - Εκλογές μέσα στο 2026 θέλει το 46%

Δημοσκόπηση της Pulse δίνει προβάδισμα, στην πρόθεση ψήφου, στη Νέα Δημοκρατία με 26%, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση με 15% και το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο.

Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εμφανίζουν τάσεις συσπείρωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης που διενήργησε η Pulse, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΙ.

Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκοπήση της Pulse, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα μείωσε κατά μία ποσοστιαία μονάδα τη διαφορά της από τη Νέα Δημοκρατία.

Ακολουθούν η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 δίνουν μάχη να κρατηθούν πάνω από το 3% και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή.

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Όσο αφορά στον δείκτη καταλληλότητας για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβάδισμα ανάλογο της διαφοράς και του ποσοστού της ΝΔ που προκύπτει στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 30% των θετικών απαντήσεων, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση με 17%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημοσκόπηση της Pulse για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, εφόσον την Κυριακή των εκλογών, όποτε και αν διεξαχθούν, δεν προκύψει ποσοστό αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα.

Δημοσκόπηση Pulse: Το 45% θέλει αυτοδυναμία, το 38% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας

Ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, θέλουν το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση συνεργασίας, παρότι γνωρίζουν την απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να μην συνεργαστεί συγκεκριμένα με το κυβερνών κόμμα.

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, καθώς σε ποσοστό 32% δεν επιθυμούν συνεργασία με κανέναν, ενώ μόλις το 20% θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και 18% συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Επίσης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ψηφοφόρων της ΕΛ.Α.Σ., θέλουν- σε ποσοστό 45%- συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερα σημαντική, είναι η πρόθεση των ψηφοφόρων για την επομένη των εκλογών. Το 45% θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 38% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας.

Δημοσκόπηση Pulse: Εκλογές μέσα στο 2026 θέλει το 46%

Μεγάλη συζήτηση γίνεται για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, παρότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, οδηγώντας τη χώρα στις κάλπες το 2027.

Παρόλα αυτά, το 46% των πολιτών θέλει οι εκλογές να γίνουν μέσα στο 2026, ενώ μόλις το 33% επιθυμεί τη διεξαγωγή τους το 2027.

Όσο αφορά τα προβλήματα της κοινωνίας, το κόστος ζωής είναι το θέμα που απασχολεί τους εννέα στους δέκα πολίτες, οι οποίοι ζορίζονται να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις και τις ανάγκες τους κάθε μήνα.

Το 89% δήλωσε ότι η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% ανησυχεί σοβαρά για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΙ, ΕΡΤ