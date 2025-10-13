Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ - Η εκτίμηση για το κόμμα Τσίπρα

Προβάδισμα 16,3 μονάδων, ως προς την εκτίμηση ψήφου, διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ στη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Action24.

Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της Opinion Poll η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 30,1% έναντι 13,8 του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, την ώρα που η Ελληνική Λύση ανέρχεται τρίτη με 11,1%.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα κόμματα, τα ποσοστά τους διαμορφώνονται ως εξής:

Πλεύση Ελευθερίας: 10,9%

ΚΚΕ: 7,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4,5%

ΜέΡΑ25: 3,2%

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Το κόμμα Τσίπρα και η καταλληλότητα

Το δημοσκοπικό δείγμα, παράλληλα, ερωτήθηκε για το εάν θα ψήφιζε ένα κόμμα, που θα ίδρυε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Ειδικότερα, το 69,5% δήλωσε ότι «δεν θα μπορούσα να το ψηφίσω ποτέ», το 17,5% «θα μπορούσα να το ψηφίσω», το 8,6% «σίγουρα θα το ψήφιζα», ενώ το 4,5% απάντησε πως δεν γνωρίζει, δεν απαντά.

Στην ερώτηση σχετικά με την καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο «Κανένας» εμφανίζεται στο 31.3%. Από εκεί και πέρα πρώτος εμφανίζεται ο Κ. Μητσοτάκης με 28.1% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7.9%, Νίκος Ανδρουλάκης με 7.8% , ο Κ. Βελόπουλος με 7.5% και ακολουθούν με χαμηλά ποσοστά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.