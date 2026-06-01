Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας - Τι λένε οι πολίτες για τα νέα κόμματα

Τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Οpinion Poll.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία προηγείται κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που έρχεται στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ το ΠΑΣΟΚ με μονοψήφιο ποσοστό καταλαμβάνει την τέταρτη θέση.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η θέση των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου

Στη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Action24, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,6% και ακολουθούν η ΕΛ.Α.Σ. με 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,5%το ΠΑΣΟΚ με 8,8%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,4%.

Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο φτάνει το 16,1%, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μεταβολών.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην εκτίμηση ψήφου όπου η ΝΔ συγκεντρώνει 30,5% και ακολουθούν η ΕΛ.Α.Σ. με 15,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 12,6%, το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Ελληνική Λύση με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής με 1,7% αντίστοιχα, το ΜέΡΑ25 με 1,5%, η Νίκη με 1,4%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες με 0,7% αντίστοιχα, η Νέα Αριστερά με 0,5%, ενώ άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5,2%.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κ. Μητσοτάκης (28.9% στην προηγούμενη μέτρηση). Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος με 13.2% (από 9.9%). Τρίτη η Μαρία Καρυστιανού με 7,7% (από 5.1%), ενώ πέφτει κι άλλο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 5,8% στο 4,8%. Ακολουθούν Ζ. Κωνσταντοπούλου 3.8% ( 5.8%) , Κ. Βελόπουλος 3.7% (6%) κ.λ.π

Στην παράσταση νίκης η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 54,3%.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πώς κρίνουν οι πολίτες τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Το 21,9% των πολιτών δηλώνει πως είναι «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ αντίστοιχα το 23,7% εμφανίζεται θετικό απέναντι στο ενδεχόμενο ψήφου προς την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.

Η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού αξιολογείται θετικά ή μάλλον θετικά από το 36,1% των ερωτηθέντων, έναντι 30,1% για τον Αλέξη Τσίπρα.

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η σταθερότητα, η ανάγκη για αλλαγή, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις στο Κράτος Δικαίου είναι ορισμένα από τα βασικά κριτήρια, που σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, θα μετρήσουν περισσότερο στην τελική επιλογή ψήφου των πολιτών.

Σχετικά με την πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της ΝΔ για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε ένα ενδεχόμενο κρίσης, οι πολίτες απαντούν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό ή αρκετά σε ποσοστό 78,6%.

Το 56,6% δηλώνει επίσης, ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει για σταθερότητα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για όσους απάντησαν, πάντως, δεν είναι άλλο από την ακρίβεια.