Δημοσκόπηση MRB: Περνά δεύτερη η Πλεύση, υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ, ανοίγει η ψαλίδα της ΝΔ

Η MRB, στην πρώτη της δημοσκόπηση για το 2026 που έγινε για το OPEN, δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να κρατά καθαρό προβάδισμα και τον χώρο απέναντί της να αναδιατάσσεται. Η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζεται να περνά στη δεύτερη θέση, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί και ισοφαρίζει με την Ελληνική Λύση.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ καταγράφεται στο 22,3%. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1%. Το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση κινούνται στο ίδιο ποσοστό, 9,7%. Έπονται το ΚΚΕ με 6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, η Νίκη με 2,2%, το ΜέΡΑ25 με 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,6% και η Νέα Αριστερά με 1%. Στην κατηγορία Άλλο Κόμμα μπαίνει 5,7%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 23,6%, στοιχείο που κρατά ανοιχτά πολλά σενάρια για μετακινήσεις.

Στην αναγωγή επί του συνόλου, η ΝΔ ανεβαίνει στο 29,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας φτάνει στο 13,2% και το ΠΑΣΟΚ αποτυπώνεται στο 12,7%. Μετά τη φθορά του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, η Πλεύση είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που εμφανίζεται να ακουμπά διψήφιο ποσοστό σε αυτόν τον δείκτη.

Στην εικόνα των προσώπων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 23,2%. Δεύτερη έρχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 10,7%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μένει χαμηλά στο 4,4%. Παράλληλα, μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων απαντά κανένας, με 28,4%, ένδειξη αποστασιοποίησης από το διαθέσιμο πολιτικό προσωπικό.

Ειδικό βάρος έχουν τα ευρήματα για πιθανές νέες πολιτικές κινήσεις. Για ένα ενδεχόμενο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 20,4% δηλώνει ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει, ενώ το 74,7% το απορρίπτει. Για ένα σχήμα με αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού, η δυνητική ψήφος φτάνει στο 32,4%. Ο πυρήνας αυτής της πιθανής στήριξης, όσοι δηλώνουν πιο σταθερή διάθεση, μετριέται στο 12,3%, αυξημένος κατά δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή.

Στο ερώτημα ποιος μπορεί να συσπειρώσει ψηφοφόρους αριστερά της ΝΔ και να εξελιχθεί στον βασικό αντίπαλο με προοπτική εκλογικής νίκης, πρώτη εμφανίζεται η επιλογή ενός κόμματος Καρυστιανού με 30,6%. Ακολουθεί η επιλογή κόμματος Τσίπρα με 19,1% και το ΠΑΣΟΚ με 17,8%.

Η ίδια η Καρυστιανού έχει μεικτή εικόνα στις γνώμες. Οι θετικές αξιολογήσεις φτάνουν στο 41,7% και οι αρνητικές στο 47,1%. Στο θέμα των αμβλώσεων, η θέση της για δημόσια διαβούλευση δεν βρίσκει πλειοψηφική ανταπόκριση. Το 69,3% δηλώνει αντίθετο, όμως ένα 19,6% λέει ότι συμφωνεί σίγουρα ή μάλλον. Την ίδια στιγμή, σχεδόν οκτώ στους δέκα στηρίζουν τη διατήρηση του σημερινού νομικού πλαισίου, 79,9%, ενώ το 11,2% θα ήθελε πλήρη απαγόρευση.