Δημοσκόπηση MRB: Παγιώνεται το δίπολο ΝΔ,ΕΛΑΣ - Τι λένε οι πολίτες για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση καταγράφει η νέα δημοσκόπηση MRB, η οποία αποτυπώνει τις σημερινές πολιτικές ισορροπίες, αλλά και τις ανησυχίες των πολιτών για την οικονομία και την καθημερινότητα.

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά σε δείγμα 2.000 πολιτών, εξετάζει, μεταξύ άλλων, την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, τις προοπτικές αυτοδυναμίας, το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς και το ζήτημα της ακρίβειας.

Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι της ΕΛΑΣ, η οποία καταγράφει 14,4%.

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 9,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,2%, η Ελληνική Λύση με 7,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,1%, η Φωνή Λογικής με 2,7%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Δημοκράτες με 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 0,9%, ενώ 1,3% δηλώνει ότι θα επιλέξει άλλο κόμμα.

Η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΕΛΑΣ διαμορφώνεται στις 9,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 12,7%, ενώ 5,3% δηλώνει ότι θα επιλέξει λευκό, άκυρο ή αποχή.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της MRB, η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται κατά περίπου μία μονάδα, το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί σχεδόν δύο μονάδες, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζει σημαντική πτώση. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη έρευνα δεν είχαν συμπεριληφθεί η ΕΛΑΣ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 29%, ενώ η ΕΛΑΣ καταγράφει 17,6%.

Ακολουθούν:

ΠΑΣΟΚ: 11,1%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 8,8%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 7,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 5%

Φωνή Λογικής: 3,3%

ΜέΡΑ25: 3%

Δημοκράτες: 2,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Δημοσκόπηση MRB: Ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στην παράσταση νίκης για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 25,1%, ενώ ακολουθούν:

Αλέξης Τσίπρας: 15,1%

Νίκος Ανδρουλάκης: 8,6%

Μαρία Καρυστιανού: 7,3%

Κυριάκος Βελόπουλος: 6,8%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,3%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 4%

Δημοσκόπηση MRB: Το ενδεχόμενο για κόμμα Σαμαρά και το σενάριο για αυτοδυναμία

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, μόλις το 3,3% απαντά ότι θα το ψήφιζε «σίγουρα», ενώ 11,9% δηλώνει «μάλλον ναι». Αντίθετα, 21% απαντά «μάλλον όχι» και 57,8% «σίγουρα όχι».

Οι πολίτες εμφανίζονται σχεδόν μοιρασμένοι ως προς το πιθανότερο αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Το 45,1% θεωρεί πιθανότερη την επίτευξη αυτοδυναμίας, ενώ το 43,7% εκτιμά ότι θα προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας.

Στο ερώτημα εάν η χώρα χρειάζεται τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αλλαγή κυβέρνησης, το 25,8% απαντά ότι επιθυμεί, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, νέα θητεία της σημερινής κυβέρνησης. Αντίθετα, το 69,5% τάσσεται υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής.

Η οικονομική πίεση εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πρόβλημα των νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα:

59,3% δηλώνει ότι ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του με μεγάλη δυσκολία.

16,1% απαντά ότι αδυνατεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως να καλύψει τις ανάγκες του.

23,9% δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Στην κορυφή της λίστας εμπιστοσύνης των πολιτών παραμένει η οικογένεια, ενώ ακολουθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία, τα μεγάλα κοινωφελή ιδρύματα και ο Έλληνας πολίτης.

Στην έρευνα καταγράφεται επίσης, άνοδος της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Εκκλησία εμφανίζει υποχώρηση στην κατάταξη.