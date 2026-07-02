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Δημοσκόπηση Metron Analysis: Άνοδος για ΝΔ - Μεγαλώνει η διαφορά ΕΛ.Α.Σ.-ΠΑΣΟΚ 

Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, γνωστοποίησε σημαντικά ευρήματα για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στην χώρα.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πρώτη, με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα να είναι σταθερά στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση. Σημαντική πτώση καταγράφει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ερώτηση «αν είχαμε την επόμενη Κυριακή Βουλευτικές εκλογές τι θα ψηφίζατε;» το 25% απάντησε ΝΔ, το 14,1% κινείται προς την ΕΛ.Α.Σ., ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 6,2%.

Τα λοιπά κόμμα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξεως του 5,3%, το ΚΚΕ είναι στο 5,1%, η «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρίσκεται στο 4,7%, όπως και η «Ελληνική Λύση». Εντός Βουλής φαίνεται να μπαίνει και η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το «ΜΕΡΑ25» βρίσκεται στο 2,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2% και η «Νίκη» στο 1%.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση για τα τρία πρώτα κόμματα

Στην εκτιμώμενη ψήφο, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα φτάνοντας το 30,4%.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση με 17,1%.

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Φωτ.: Metron Analysis/MEGA

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 11,4% στην εκτίμηση ψήφου και ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει μόλις 22% δημοτικότητα, την ώρα που η αξιολόγηση του κόμματος παραμένει ιδιαίτερα αρνητική.

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Φωτ.: Metron Analysis/MEGA

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 7,5% και 22 έδρες, ενώ το ΚΚΕ είναι στο 6,2%. Η «Ελληνική Λύση» βρίσκεται στο 5,7%, η «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει ποσοστό του 5,6%. Η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου φαίνεται να μη διαφοροποιείται πολύ από την πρόθεση ψήφου και να πιάνει το 3,8%, ενώ εντός Βούλης φαίνεται να έρχεται και το «ΜΕΡΑ25» με 3,1%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο 1,4% και μένει εκτός Βουλής, η «Νίκη» στο 1,2% και οι «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη στο 1%.

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Φωτ.: Metron Analysis/MEGA

Σύμφωνα με το 50% των πολιτών, τον Ιούνιο του 2026, η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας. Η οικονομία είναι το δεύτερο και πιο σημαντικό πρόβλημα, σύμφωνα με το 31% των πολιτών, τον Ιούνιο του 2026. Στη συνέχεια είναι η κρίση των θεσμών με 21% και η διαφθορά με 14%.

Η εξωτερική πολιτική και οι πόλεμοι είναι ένα πρόβλημα που το 10% θεωρεί σημαντικό και που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα, τον Ιούνιο του 2026. Τον Μάιο, το 12% το έβλεπε ως ένα βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα.

Ποιος θεωρείται ο πιο δημοφιλής αρχηγός;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, θεωρείται ο πιο δημοφιλής πολιτικός αρχηγός: 36% θετικές εντυπώσεις τον Ιούνιο, από 32% τον Μάιο, αφήνοντας δεύτερη τη Μαρία Καρυστιανού με 34% έναντι 39% τον Μάιο.

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Φωτ.: Metron Analysis/MEGA

Αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα, η Βουλή θα ήταν επτακομματική: ΝΔ (120 έδρες), ΕΛΑΣ (51), ΠΑΣΟΚ (34), ΚΚΕ (19), ΕΛΠΙΔΑ (22), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (17), ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (17), ΜΕΡΑ25 (9), ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ (11). Εκτός Βουλής: ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ.

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Φωτ.: Metron Analysis/MEGA

Η ΝΔ υπολείπεται 31 εδρών για την αυτοδυναμία. Τέλος, η πόλωση ανάμεσα στους υπέρμαχους αυτοδύναμης κυβέρνησης (48%) και εκείνους κυβέρνησης συνεργασίας (49) παραμένει έντονη.

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