Δημοσκόπηση Marc: Στο 32,2% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - «Κοστίζει» η ακρίβεια

Ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, ως αποτέλεσμα τόσο του πακέτου μέτρων 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν στις 22 Απριλίου, όσο και της θετικής εικόνας της παρουσίας του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, καταδεικνύει δημοσκόπηση της Marc για το «Πρώτο Θέμα».

Σημαντική ανάκαμψη της συσπείρωσης της ΝΔ, που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου στο 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, καταγράφει η μέτρηση της Marc που παρουσιάζει το «Πρώτο Θέμα». Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, προσεγγίζοντας τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023.

Η δημοσκόπηση ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, μία ημέρα μετά την παρουσίαση των μέτρων στήριξης λόγω της σύρραξης στον Περσικό Κόλπο, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου το καθένα κρίνεται ως πολύ ή αρκετά σημαντικό από το 43,8% έως το 58,5% των πολιτών. Οι πολίτες κρίνουν ως σημαντικότερα μέτρα την έκτακτη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως και την αύξηση της ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους από τα 250 στα 300 ευρώ.

H έρευνα ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου, στον απόηχο της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα.

Δημοσκόπηση Marc: Τι κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση;

Η ανησυχία για τους ενδεχόμενους κινδύνους λόγω του πολέμου στον Κόλπο δίνει το μέτρο της ψυχολογίας των πολιτών και σε αυτήν τη δημοσκόπηση. Πάνω από 8 στους 10 δηλώνουν ότι ανησυχούν «πολύ» ή «αρκετά» και ο βασικός λόγος ανησυχίας είναι η ακρίβεια και οι ενδεχόμενες ελλείψεις προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, το 22,1% λέει ότι η κυβέρνηση «κάνει ό,τι μπορεί για τον περιορισμό της ακρίβειας, με όλα τα μέσα που διαθέτει», ενώ υπάρχει και ένα 33,9% που αναφέρει ότι η κυβέρνηση «προσπαθεί, αλλά χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα και έλεγχοι», χωρίς να έχει δηλαδή αρνητική στάση απέναντί της, παρά το γεγονός ότι μόνο το 24,4% δηλώνει ότι ωφελείται πολύ ή αρκετά από τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερώτηση τι κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση, πάνω από ένας στους τρεις απαντά η ακρίβεια και μόνο ο ένας στους πέντε κάνει λόγο για την τραγωδία των Τεμπών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικά για τις αγροτικές επιδοτήσεις, πάνω από 6 στους 10 μιλούν για διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων.