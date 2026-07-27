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Δημοσκόπηση Marc: Στις 14 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΕΛΑΣ - Ποιο κόμμα «κλειδώνει» στην τρίτη θέση

Με το σενάριο του εκλογικού αιφνιδιασμού να έχει πλέον απομακρυνθεί, τα κόμματα διαμορφώνουν την στρατηγική τους με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027

The LiFO team
The LiFO team
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ MARC Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
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Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα, λίγες ημέρες πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών της Βουλής.

Το κυβερνών κόμμα διατηρεί την πρώτη θέση τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση ψήφου, με τη νεοσύστατη ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τρίτο.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει το πολιτικό σκηνικό σε μια περίοδο κατά την οποία έχει πλέον αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, μετά και τις σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού. Έτσι, το ενδιαφέρον των κομματικών επιτελείων μεταφέρεται πλέον στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις εξαγγελίες που αναμένονται το φθινόπωρο.

Δημοσκόπηση Marc: Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου και τι η εκτίμηση

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 27,3%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τη δεύτερη ΕΛΑΣ, η οποία καταγράφεται στο 14,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 9,5%.

Αναλυτικά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου:

  • Νέα Δημοκρατία: 27,3%
  • ΕΛΑΣ: 14,8%
  • ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: 9,5%
  • Ελληνική Λύση: 6,6%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 6,5%
  • ΚΚΕ: 5,9%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 4,8%
  • Φωνή Λογικής: 3,1%
  • ΜέΡΑ25: 2,8%
  • Νίκη: 1,2%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,2%
  • Σπαρτιάτες: 1,1%
  • Δημοκράτες – ΠΚ: 1,1%
  • Νέα Αριστερά: 0,3%
  • Άλλο κόμμα: 2,2%
  • Άκυρο / Λευκό: 0,5%
  • Δεν θα ψήφιζα: 0,3%
  • Δεν απαντώ: 10,8%

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία ενισχύει περαιτέρω τα ποσοστά της, φτάνοντας στο 30,8%, ενώ η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 16,8%, διαμορφώνοντας διαφορά 14 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση με 11%.

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης ψήφου έχουν ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 30,8%
  • ΕΛΑΣ: 16,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 11%
  • Ελληνική Λύση: 7,5%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 7,4%
  • ΚΚΕ: 6,7%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • ΜέΡΑ25: 3,1%
  • Νίκη: 1,4%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,3%
  • Σπαρτιάτες: 1,2%
  • Δημοκράτες – ΠΚ: 1,1%
  • Νέα Αριστερά: 0,3%
  • Άλλο κόμμα: 2,4%

Με το σενάριο του εκλογικού αιφνιδιασμού να έχει πλέον απομακρυνθεί, τα κόμματα διαμορφώνουν την στρατηγική τους με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Πολιτική

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