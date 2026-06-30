Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα ΝΔ με 26,8% - «Μάχη» ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα στη νέα δημοσκόπηση της Marc, που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ωστόσο η εικόνα της έρευνας δείχνει ότι το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να αναδιατάσσεται.

Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 26,8%, ενώ στη δεύτερη θέση παραμένει η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14,3%. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2%, ποσοστό ίδιο με εκείνο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Η δημοσκόπηση καταγράφει, έτσι, μια εικόνα σταθεροποίησης των βασικών συσχετισμών, με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη, την ΕΛ.Α.Σ. να διατηρεί τη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να δέχεται πίεση από τον νέο πολιτικό σχηματισμό της Μαρίας Καρυστιανού.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%. Κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή καταγράφονται το ΜέΡΑ25 με 2,4%, η Φωνή Λογικής με 2,3%, οι Δημοκράτες με 1,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,1%, η Νίκη και οι Σπαρτιάτες με 1% και η Νέα Αριστερά με 0,8%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πάνω από το 30%, με διαφορά 14 μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ.

Το 64% την αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το κυβερνητικό έργο

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί και η αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου. Το 35,2% των ερωτηθέντων αποτιμά θετικά ή μάλλον θετικά την κυβέρνηση, ενώ το 64% την αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά το σταθερό εκλογικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, η φθορά της κυβέρνησης παραμένει έντονη.

Ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ καταγράφεται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό δυσαρέσκειας. Το 68,6% αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά το κυβερνητικό έργο, όμως το 30,4% το αποτιμά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το 31% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ κρίνει θετικά ή μάλλον θετικά την κυβέρνηση.

Αντίθετα, η εικόνα για το ΠΑΣΟΚ είναι ιδιαίτερα αρνητική ως προς τον τρόπο με τον οποίο ασκεί αντιπολίτευση. Το 79,1% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τη μέχρι σήμερα παρουσία του κόμματος υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, στοιχείο που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την αδυναμία του να κεφαλαιοποιήσει την κυβερνητική φθορά.

Τα πρώτα δείγματα γραφής για Τσίπρα και Καρυστιανού

Τα πρώτα δείγματα γραφής των νέων πολιτικών σχηματισμών καταγράφονται επίσης με επιφυλακτικότητα από τους πολίτες. Για την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, θετική ή μάλλον θετική γνώμη εκφράζει το 25,5%, ενώ το 61,2% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, τα πρώτα δείγματα αξιολογούνται θετικά ή μάλλον θετικά από το 29,6% των ερωτηθέντων, ενώ αρνητικά ή μάλλον αρνητικά απαντά το 56,1%. Τα ευρήματα δείχνουν ότι, παρότι οι δύο νέοι σχηματισμοί καταγράφουν αξιοσημείωτη εκλογική παρουσία, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με επιφυλάξεις από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης.

Στο ερώτημα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 30,2%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6%, ενώ ακολουθεί η Μαρία Καρυστιανού με 7,8%. Η κατάταξη αυτή επιβεβαιώνει ότι ο πρωθυπουργός παραμένει κυρίαρχος στο συγκεκριμένο πεδίο, παρά τη φθορά που καταγράφεται στην αξιολόγηση της κυβέρνησης.

Οι βασικές ανησυχίες των πολιτών

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν, με μεγάλη διαφορά, η βασική ανησυχία των πολιτών. Το 73,8% των ερωτηθέντων επιλέγει το κόστος ζωής ως το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις με 39,4% και η διαφθορά με 31,4%.

Η ιεράρχηση αυτή δείχνει ότι τα οικονομικά ζητήματα εξακολουθούν να καθορίζουν την πολιτική ατζέντα. Παράλληλα, η υψηλή θέση της διαφθοράς στις απαντήσεις των πολιτών δείχνει ότι η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται μόνο στην καθημερινή οικονομική πίεση, αλλά αγγίζει και ζητήματα εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα.