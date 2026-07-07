Δημοσκόπηση Interview: Στις 12,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΕΛΑΣ - Η άποψη των πολιτών για κόμμα Σαμαρά

Στη δεύτερη θέση φαίνεται να παγιώνεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, Τρίτη, και καταγράφει τις εκλογικές προτιμήσεις των πολιτών.

Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πρώτη με 30,1% διατηρώντας διαφορά 12,7 ποσοστιαιών μονάδων με την ΕΛΑΣ που συγκεντρώνει 17,4%.

Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό της τάξης του 12,3%, για να ακολουθήσουν η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, οι Δημοκράτες με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,6% και «άλλο» το 5,1%.

Τα ποσοστά των κομμάτων, οπως διαμορφώνονται στην εκτίμηση ψήφου / Φωτ.: Political

Δημοσκόπηση Interview: Οι πολίτες προτιμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση

Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 26,8%, η ΕΛΑΣ 15,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Ελληνική Λύση 7,6%, η Ελπίδα 6,6%, το ΚΚΕ 4,9%, η Φωνή Λογικής 3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,3%, οι Δημοκράτες 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, η Νίκη 0,5%, η Νέα Αριστερά 0,5%, «άλλο» 4,5% και αναποφάσιστοι 11,7%.

Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα «τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές;», με το 49% να απαντά αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ 7% δεν γνωρίζει και δεν απαντά.

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες εάν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή / Φωτ.: Political / Φωτ.: Political

Η προτίμηση των πολιτών στην αυτοδυναμία, όπως αναδεικνύεται στη νέα δημοσκόπηση της Interview / Φωτ.: Political

Δημοσκόπηση Interview: Η γνώμη των πολιτών για κόμμα Σαμαρά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί πρωτιά στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;» με τον πρωθυπουργό να συγκεντρώνει 29,5% και ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%, η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,2%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,1%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,8%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,2% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,2%.

Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε, επίσης, η στάση των πολιτών απέναντι στο κόμμα που σχεδιάζει ο Αντώνης Σαμαράς με το 87% να απαντά ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει ενώ πολύ και αρκετά απαντά το 12%.

Όταν το ίδιο ερώτημα απευθύνεται μόνο στους ψηφοφόρους της ΝΔ, μόνο το 1% απαντά πολύ πιθανό, το 1% αρκετά πιθανό, το 3% λίγο πιθανό, το 94% καθόλου πιθανό και το 1% ΔΓ/ΔΑ. Όσο για το κίνητρο του πρώην πρωθυπουργού το 32% απαντά «να αμφισβητήσει την ηγεσία Μητσοτάκη», το 24% «να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη», το 21% «να επαναφέρει τη ΝΔ στις ιδρυτικές της αξίες», το 17% «να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της ΝΔ», ενώ το 6% απαντά ΔΓ/ΔΑ.