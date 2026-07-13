Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ - Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές

Η σταθερά διψήφια διαφορά μεταξύ ΝΔ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται σε νέα δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida.gr, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 29,3% (-0,1% σε σχέση με μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούνιο).

Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση, όσο αφορά την εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6% (+0,3%) και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8% (-0,7%)

Ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 9,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και ΜέΡΑ25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά, όσο αφορά την πρόθεση ψήφου, διαμορφώνονται:

ΝΔ 25,7%

ΕΛΑΣ 14,5%

ΠΑΣΟΚ 9,5%

Ελληνική Λύση 8%

ΚΚΕ 8%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,1%

Πλεύση Ελευθερίας 4%

Φωνή Λογικής 2,8%

Νίκη 1,5%

ΜεΡΑ25 1,5%

ΣΥΡΙΖΑ 1,4%

Στη δημοσκόπηση καταγράφηκε και η στάση των ερωτηθέντων απέναντι σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ όσο αφορά τη διαχείριση διαφόρων θεμάτων, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί προβάδισμα στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική και την ΕΛΑΣ να προηγείται σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας.

Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, το έργο του ως αξιωματική αντιπολίτευση αξιολογείται θετικά μόλις από το 5,1% και μάλλον θετικά από το 13,5%, ενώ το 24,9% το κρίνει μάλλον αρνητικά και το 54,7% αρνητικά.

Στο ερώτημα, επίσης, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα Σαμαρά στις επόμενες εκλογές, το 86,4% απαντά «λίγο και καθόλου» και 12,3% «πολύ και αρκετά».

Δημοσκόπηση GPO: Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές

Παράλληλα, το εκλογικό κριτήριο που υπερισχύει, είναι η οικονομία και ειδικά, η ακρίβεια. Σχεδόν επτά στους δέκα ερωτώμενους (68,5%) δηλώνουν ότι αυτός θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την ψήφο τους στις επόμενες εθνικές εκλογές, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από κάθε άλλο κριτήριο.

Αμέσως μετά ακολουθούν τα ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου (49,9%) και τα κοινωνικά ζητήματα, όπως υγεία, παιδεία, στέγαση και εργασία με 41,8%. Η εκλογική αναμέτρηση επομένως δεν θα κριθεί πρωτίστως από πρόσωπα ή τοπικές υποψηφιότητες, αλλά από την ικανότητα των κομμάτων να απαντήσουν πειστικά σε μια τριπλή πίεση: κόστος ζωής, θεσμική αξιοπιστία και καθημερινή ποιότητα ζωής.