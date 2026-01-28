Δημοσκόπηση GPO: Διψήφιο προβάδισμα για τη ΝΔ - Στο 20% οι πιθανοί ψηφοφόροι της Καρυστιανού

Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, δείχνουν τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της GPO.

Η νέα δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR το βράδυ της Τετάρτης, δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία ανέρχεται στις 13,7 μονάδες.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 24,5%, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με τον Νοέμβριο, όταν βρισκόταν στο 25,2%. Παρά τη μείωση, το κυβερνών κόμμα αυξάνει τη διαφορά του από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει αισθητή πτώση, φτάνοντας στο 10,8% από 12,6% στην προηγούμενη μέτρηση.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,6%, έναντι 10,4% τον Νοέμβριο, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία εμφανίζει άνοδο στο 8,2% από 5,8%.

Στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 2%, η Νίκη με 1,9% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%. Ιδιαίτερα αυξημένο εμφανίζεται το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο ανέρχεται στο 17,9%, από 13,3% στην προηγούμενη έρευνα.

Την ίδια στιγμή, ένας στους τέσσερις πολίτες δηλώνει δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού. Συγκεκριμένα, το 20,1% των ερωτηθέντων απαντά ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να στηρίξει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μάλιστα, η μεγαλύτερη απήχησή της εντοπίζεται στους ψηφοφόρους της Φωνής Λογικής, της Πλεύσης Ελευθερίας, της Νίκης, της Ελληνικής Λύσης, καθώς και στους αναποφάσιστους. Σε ό,τι αφορά τις απόψεις της για τις αμβλώσεις, το 19,2% δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, ενώ το 68,1% εκφράζει διαφωνία ή μάλλον διαφωνία.

Μετρήσιμο εμφανίζεται το δυνητικό εκλογικό ακροατήριο ενός ενδεχόμενου νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 17,6% δηλώνει ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει, χαρακτηρίζοντας την επιλογή «πολύ» ή «αρκετά» πιθανή.

Τέλος, οι ερωτηθέντες εμφανίζονται σχεδόν μοιρασμένοι ως προς το είδος της επόμενης κυβέρνησης, καθώς το 48,8% προτιμά κυβερνητικό σχήμα συνεργασίας, ενώ το 47% τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Ωστόσο, η πλειοψηφία, εκφράζει την επιθυμία για αλλαγή κυβέρνησης.



