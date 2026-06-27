Δημοσκόπηση GPO: Ανοδική πορεία για ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. στην πρόθεση ψήφου - Πτώση για Καρυστιανού

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ενισχυμένα ποσοστά καταγράφει νέα δημοσκόπηση της GPO, με το κυβερνών κόμμα να φτάνει το 29,4% στην εκτίμηση ψήφου, σημειώνοντας άνοδο μίας ποσοστιαίας μονάδας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η οποία επίσης εμφανίζει ανοδική τάση, ενισχύοντας τα ποσοστά της κατά 1,3 μονάδες. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την πτωτική του πορεία, ενώ υποχώρηση καταγράφει και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ενισχύει τις δυνάμεις της και διεκδικεί την τρίτη θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διεξήχθη για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με 33%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 24,9%, τη Μαρία Καρυστιανού με 15,5% και τον Νίκο Ανδρουλάκη με 14,9%.

Παράλληλα, το 58,4% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, έναντι 38,9% που προκρίνει τη σταθερότητα, ενώ το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμένη απήχηση.

Δημοσκόπηση GPO: Πρόθεση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία: 26% (Ιούν. 25%)



ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)



ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)



Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)



ΚΚΕ: 8% (7,5%)



«Νίκη»: 1% (1,4%)



Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)



Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)



ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)



ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)



«Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)



Άλλο: 4,1% (2,9%)



Αναπ/στοι: 10,4% (11,6%)

Δημοσκόπηση GPO: Εκτίμηση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία: 29,4% (Ιούν. 28,6%)



ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)



ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)



Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)



ΚΚΕ: 9% (8,6%)



«Νίκη»: 1,1% (1,6%)



Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)



Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)



ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)



ΕΛΑΣ: 16,3% (15,1%)



«Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)



Αλλο: 4,7% (3,4%)