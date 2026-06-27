ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Ανοδική πορεία για ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. στην πρόθεση ψήφου - Πτώση για Καρυστιανού

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται

The LiFO team
The LiFO team
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ Facebook Twitter
Φωτογραφίες: Eurokinissi
0

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ενισχυμένα ποσοστά καταγράφει νέα δημοσκόπηση της GPO, με το κυβερνών κόμμα να φτάνει το 29,4% στην εκτίμηση ψήφου, σημειώνοντας άνοδο μίας ποσοστιαίας μονάδας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η οποία επίσης εμφανίζει ανοδική τάση, ενισχύοντας τα ποσοστά της κατά 1,3 μονάδες. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την πτωτική του πορεία, ενώ υποχώρηση καταγράφει και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ενισχύει τις δυνάμεις της και διεκδικεί την τρίτη θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διεξήχθη για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με 33%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 24,9%, τη Μαρία Καρυστιανού με 15,5% και τον Νίκο Ανδρουλάκη με 14,9%.

Παράλληλα, το 58,4% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, έναντι 38,9% που προκρίνει τη σταθερότητα, ενώ το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμένη απήχηση.

Δημοσκόπηση GPO: Πρόθεση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία: 26% (Ιούν. 25%)

ΣΥΡΙΖΑ:  1,1% (1,1%)

ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)

Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)

ΚΚΕ: 8% (7,5%)

«Νίκη»:  1% (1,4%)

Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)

Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)

ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)

ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)

«Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)

Άλλο: 4,1% (2,9%)

Αναπ/στοι: 10,4% (11,6%)

Δημοσκόπηση GPO: Εκτίμηση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία: 29,4% (Ιούν. 28,6%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)

ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)

Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)

ΚΚΕ: 9% (8,6%)

«Νίκη»: 1,1% (1,6%)

Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)

Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)

ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)

ΕΛΑΣ: 16,3% (15,1%)

«Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)

Αλλο: 4,7% (3,4%)

 
 
Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πολιτική / Δημοσκόπηση RealPolls: Πρώτη η ΝΔ, με μονοψήφια διαφορά δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα – Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Η ΕΛ.Α.Σ. εδραιώνεται ως βασικός πόλος της αντιπολίτευσης, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τέταρτη θέση και η Πλεύση Ελευθερίας κινείται οριακά εκτός Βουλής
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Πολιτική / Τσίπρας: «Δεν επιστρέφω για να γίνω αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης»

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη μετά την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή και την ίδρυση του νέου κόμματός του - Τι απαντά για τις εκλογές και τον ΣΥΡΙΖΑ
THE LIFO TEAM
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Πολιτική / «Πράσινο φως» για τη χρηματοδότηση 10 έργων αντιμετώπισης της λειψυδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους

Υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων»
THE LIFO TEAM
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πολιτική / Δημοσκόπηση RealPolls: Πρώτη η ΝΔ, με μονοψήφια διαφορά δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα – Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Η ΕΛ.Α.Σ. εδραιώνεται ως βασικός πόλος της αντιπολίτευσης, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τέταρτη θέση και η Πλεύση Ελευθερίας κινείται οριακά εκτός Βουλής
THE LIFO TEAM
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ

Πολιτική / Καρυστιανού για αποχωρήσεις: «Είναι ξεκάθαρο ότι το διεφθαρμένο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό»

Σήμερα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα «Ελπίδα για Δημοκρατία» ο Βασίλης Κοκοτσάκης και ο πτέραρχος εν αποστρατεία, Αθανάσιος Παπανικολάου
THE LIFO TEAM
 
 