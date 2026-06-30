Δημοσκόπηση Alco: Στο 9,3% η διαφορά ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. - Νέα πτώση για Καρυστιανού

Με ενισχυμένο ποσοστό εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση της Alco, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%.

Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνει 24%, ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με ποσοστό 14,7% (από 12,8%).

Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,4% και ακολουθεί η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με σημαντική πτώση και ποσοστό 7,8% (από 9,5%).

Απογοήτευση νιώθει το 28% των ερωτηθέντων στο ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξασφαλίσει τρίτη θητεία, ενώ μόλις το 5% νιώθει ελπίδα.

Συνεργασία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ

Στην ερώτηση εάν η Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει αυτοδυναμία, με ποιο κόμμα θα θέλατε να συνεργαστεί, το 21% απαντά το ΠΑΣΟΚ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δεν γνωρίζουν την απάντηση.

Παράλληλα, το 27% των ερωτηθέντων νιώθει ανασφάλεια στην περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης με πυρήνα την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Ακρίβεια το νο1 πρόβλημα της κοινωνίας

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για το flash.gr, η ακρίβεια παραμένει το βασικότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, σύμφωνα με το 45% των ερωτηθέντων.

Ακολουθεί με 19% η λειτουργία των θεσμών.

Το 63% ζητά πολιτική αλλαγή

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως το 63% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προσέλθει στην κάλπη για να επέλθει πολιτική αλλαγή, ενώ μόλις το 24% επιθυμεί να συνεχιστεί η σημερινή διακυβέρνηση.