ΠΟΛΙΤΙΚΗ

EΡΧΟΝΤΑΙ!

Πολιτική

Δημοσκόπηση Alco: Στο 9,3% η διαφορά ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. - Νέα πτώση για Καρυστιανού

Ποια τα συναισθήματα των πολιτών σχετικά με μια ενδεχόμενη τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη

The LiFO team
The LiFO team
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
0

Με ενισχυμένο ποσοστό εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση της Alco, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%.

Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνει 24%, ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με ποσοστό 14,7% (από 12,8%).

Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,4% και ακολουθεί η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με σημαντική πτώση και ποσοστό 7,8% (από 9,5%).

Απογοήτευση νιώθει το 28% των ερωτηθέντων στο ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξασφαλίσει τρίτη θητεία, ενώ μόλις το 5% νιώθει ελπίδα.

Συνεργασία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ

Στην ερώτηση εάν η Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει αυτοδυναμία, με ποιο κόμμα θα θέλατε να συνεργαστεί, το 21% απαντά το ΠΑΣΟΚ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δεν γνωρίζουν την απάντηση.

Παράλληλα, το 27% των ερωτηθέντων νιώθει ανασφάλεια στην περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης με πυρήνα την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Ακρίβεια το νο1 πρόβλημα της κοινωνίας

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για το flash.gr, η ακρίβεια παραμένει το βασικότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, σύμφωνα με το 45% των ερωτηθέντων.

Ακολουθεί με 19% η λειτουργία των θεσμών.

Το 63% ζητά πολιτική αλλαγή

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως το 63% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προσέλθει στην κάλπη για να επέλθει πολιτική αλλαγή, ενώ μόλις το 24% επιθυμεί να συνεχιστεί η σημερινή διακυβέρνηση.

 
Πολιτική

Tags

0

EΡΧΟΝΤΑΙ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πολιτική / Δημοσκόπηση RealPolls: Πρώτη η ΝΔ, με μονοψήφια διαφορά δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα – Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Η ΕΛ.Α.Σ. εδραιώνεται ως βασικός πόλος της αντιπολίτευσης, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τέταρτη θέση και η Πλεύση Ελευθερίας κινείται οριακά εκτός Βουλής
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Πολιτική / Σύλληψη 57χρονης για τη φωτιά στην Κορινθία: «Ήταν υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας» λέει ο Γεωργιάδης

«Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως "δολοφόνους", "χούντα" ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της», γράφει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας
THE LIFO TEAM
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Πολιτική / Τσίπρας σε Γκίλφοϊλ: «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν πρέπει να βασίζονται στη λογική του δεδομένου συμμάχου»

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ φέρεται να τόνισε την ανάγκη, οι ΗΠΑ να στείλουν σαφές μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων
THE LIFO TEAM
 
 