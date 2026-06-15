Δημοσκόπηση ALCO: Στο 23,3% η ΝΔ, στο 14,2% η ΕΛ.Α.Σ. - Πώς αξιολογούν οι πολίτες την υπόθεση Γιωτόπουλου

Νέα δεδομένα στον χώρο της αντιπολίτευσης καταγράφει η δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη δύναμη και τα δύο νέα πολιτικά εγχειρήματα των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού να διατηρούν ισχυρή παρουσία.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, καταγράφοντας άνοδο μισής ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14,2%, επιβεβαιώνοντας ότι έχει πλέον εδραιωθεί ως ο βασικός εκφραστής του ευρύτερου χώρου της Κεντροαριστεράς.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,3%, εμφανίζοντας απώλειες δύο μονάδων, ενώ τέταρτη δύναμη αναδεικνύεται η «Ελπίδα για Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,1%, στην πρώτη της καταγραφή από την ALCO.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6,6%, ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,2%. Σημαντικές απώλειες καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία υποχωρεί στο 3,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα των κομμάτων που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από την εμφάνιση των νέων πολιτικών σχηματισμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 1,1%, ενώ το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη καταγράφεται στο 0,7%, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις που δέχονται οι δυνάμεις του χώρου.

Την ίδια στιγμή, η μείωση των αναποφάσιστων κατά περίπου τρεις μονάδες δείχνει ότι μέρος των ψηφοφόρων που παρέμεναν σε στάση αναμονής αρχίζει να βρίσκει πολιτική έκφραση στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι της ΕΛ.Α.Σ. και της Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση της ALCO καταγράφει τις μετακινήσεις που καταγράφονται στο εκλογικό σώμα μετά την εμφάνιση των δύο νέων πολιτικών σχηματισμών, αποτυπώνοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά για την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και την «Ελπίδα για Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην περίπτωση της ΕΛ.Α.Σ., η βασική δεξαμενή προέλευσης των ψηφοφόρων είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 62% όσων δηλώνουν σήμερα ότι θα ψήφιζαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προέρχονται από το κόμμα της Κουμουνδούρου, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, η ΕΛ.Α.Σ. καταγράφει διείσδυση και σε άλλους χώρους της αντιπολίτευσης. Ενδεικτικό είναι ότι περίπου το 9% των σημερινών υποστηρικτών της είχε επιλέξει το ΚΚΕ, στοιχείο που δείχνει ότι η επιρροή του νέου κόμματος δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στον πολιτικό αυτοπροσδιορισμό των ψηφοφόρων της, οι οποίοι στην πλειονότητά τους τοποθετούνται στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Διαφορετική είναι η εικόνα για την «Ελπίδα για Δημοκρατία». Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αντλεί δυνάμεις από ένα πολύ ευρύτερο και πιο ετερόκλητο ακροατήριο, χωρίς να εμφανίζει εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Οι ψηφοφόροι του νέου σχηματισμού κατανέμονται σχεδόν σε όλο το ιδεολογικό φάσμα, από τη Δεξιά και την Κεντροδεξιά έως το Κέντρο και την Κεντροαριστερά. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από πολίτες που δεν αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά, εύρημα που ενισχύει την εκτίμηση ότι η απήχηση του κόμματος συνδέεται κυρίως με την ψήφο διαμαρτυρίας και τη γενικότερη δυσαρέσκεια απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Ποιος κατανοεί καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρωτιά στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας.

Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει ποσοστό 23%, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 12%. Τρίτος καταγράφεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, ενώ ακολουθούν ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4% και η Μαρία Καρυστιανού μαζί με τον Κυριάκο Βελόπουλο με 3%.

Ωστόσο, το πλέον αξιοσημείωτο εύρημα βρίσκεται εκτός των ονομάτων που εμφανίζονται στη λίστα. Περίπου τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες απαντούν ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν κατανοεί πραγματικά τα προβλήματα των πολιτών, στοιχείο που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Η έρευνα εξετάζει παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες τα δύο νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Στην περίπτωση της ΕΛ.Α.Σ., το 25% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια για κόμμα της αντιπολίτευσης σε αντίστοιχο ερώτημα.

Την ίδια στιγμή, το 43% εκτιμά ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει και μια μορφή ψήφου διαμαρτυρίας, γεγονός που δείχνει ότι η δυναμική του δεν περιορίζεται μόνο σε πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ή της Κεντροαριστεράς.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση

Συγκρατημένη παραμένει η εικόνα της κυβέρνησης στα ποιοτικά ευρήματα της δημοσκόπησης, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει δυσαρεστημένη από τις επιδόσεις της.

Συγκεκριμένα, το 55% των ερωτηθέντων απαντά ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από το κυβερνητικό έργο, ποσοστό αυξημένο κατά δύο μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή μέτρηση. Την ίδια στιγμή, το 22% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο, ενώ στο ίδιο ποσοστό διαμορφώνονται και οι θετικές αξιολογήσεις όσων απαντούν ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι, παρά το προβάδισμα που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό τμήμα της κοινωνίας που εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Τι απαντούν οι πολίτες για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδικό ερώτημα της δημοσκόπησης αφορούσε την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες διαφωνούν με την αποφυλάκιση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Συγκεκριμένα, το 51% απαντά αρνητικά, ενώ το 19% δηλώνει ότι συμφωνεί με την αποφυλάκισή του.

Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό, που φτάνει το 30%, δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί επί του ζητήματος.