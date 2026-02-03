Δημήτρης Νατσιός: Εμείς δεν βάζουμε ομοφυλόφιλους στα ψηφοδέλτια

Καλεσμένος στην εκπομπή «Press Talk» της ΕΡΤ βρέθηκε ο Δημήτρης Νατσιός.

Ο Δημήτρης Νατσιός σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα και ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματός του.

Ο πρόεδρος της «Νίκης» εξέφρασε τη διαφωνία του με τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών που διατύπωσε ο Δαρβίνος και υποστήριξε πως όποιος δέχεται τέτοιες θεωρίες, έρχεται σε ρήξη με την ορθόδοξη πίστη.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή την παρατήρηση του δημοσιογράφου Κώστα Γιαννακίδη ότι στα σχολεία τα παιδιά δεν διδάσκονται την εν λόγω θεωρία.

Ο Δημήτρης Νατσιός απάντησε αρχικά «καλά κάνει και δεν διδάσκεται» και συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος: «Είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι και καμαρώνουμε γι’ αυτό. Γιατί είναι ο Δαρβίνος επιστήμη; Αποδεικνύεται ότι είμαστε από μαϊμούδες; Ξέρετε τι βλασφημία είναι να λέτε ότι έχουμε κοινό πρόγονο;» συνέχισε ο πρόεδρος της «Νίκης».

Εξηγώντας, περαιτέρω, το σκεπτικό του υποστήριξε ότι «εμείς έχουμε έναν κοινό πρόγονο, τον Αδάμ και την Εύα, που μας τους έδωσε ο Θεός. Η ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται τη θεωρία της εξέλιξης, εμείς είμαστε τέκνα πιστά. Αν δεχθείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, λες ότι το ίδιο ισχύει και για την Παναγία άρα και ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία, είναι ζώο».

«Αυτοακυρώνεστε όταν λέτε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από ζώο. Δεν μπορείς να είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος και να δέχεσαι τη δαρβινική θεωρία. Δεν υπάρχει πίστευε και μη έρευνα στην ορθόδοξη πίστη. Θεωρίες που ανατρέπουν τα πάντα είναι βλασφημίες» πρόσθεσε ο κ. Νατσιός.

Όπως είπε «εμείς την πίστη τη μάθαμε από τη κοιλία της μάνας μας και δοξάζουμε τον Θεό για αυτά που μας έμαθαν οι γονείς μας. Εμείς θα πάμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία διακριτικά. Εγώ μεγάλωσα σε χωριό, διδάχθηκα την πίστη από τους γονείς μου, με σεβασμό στην πίστη του άλλου, ούτε τα μάτια μας γυαλίζουν ούτε σκοταδιστές είμαστε».

Επίσης, ο κ. Νατσιός μίλησε για τις εκλογές και τα ψηφοδέλτια. Έτσι σε σχετική ερώτηση, απάντησε: «Εμείς δεν βάζουμε ομοφυλόφιλο στα ψηφοδέλτια. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε όχι. Έχω συναντήσει πολλές φορές στα σχολεία τέτοιους ανθρώπους, συναδέλφους και πάντοτε υπάρχει σεβασμός. Αλλά είναι άλλο το ψηφοδέλτιο, εκεί βάζεις ανθρώπους συμφυείς και που ταιριάζουν τα χνώτα μας, που ασπάζονται κάποιες αρχές».

Η δήλωση του Δημήτρη Νατσιού μετά το 1ο λεπτό: