Δημήτρης Κυριαζίδης: Παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά το σεξιστικό σχόλιο κατά Κωνσταντοπούλου

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά το σεξιστικό σχόλιο που έκανε σήμερα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η απόφαση για τον Δημήτρη Κυριαζίδη πάρθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και ο βουλευτής Δράμας παραπέμπεται για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά».

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο σχετικός κανονισμός, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής θα εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε σήμερα στην Ολομέλεια, κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες.

Τι είπε ο Δημήτρης Κυριαζίδης στη Βουλή

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανήλθε σήμερα με νέο σεξιστικό σχόλιο προς το πρόσωπο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ξανά για το ζήτημα των παιδιών.

Αυτήν τη φορά, ο Δημήτρης Κυριαζίδης έκανε λόγο για «ευχή», παραβλέποντας, όμως, ότι η μητρότητα αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, πόσω μάλλον μίας γυναίκας, που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί.

«Μία ευχή εξέφρασα, όταν πήγε να εκμεταλλευτεί παιδιά», είπε από το βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Κυριαζίδης, προκαλώντας αντιδράσεις από κυβερνητικά (στελέχη) και στελέχη της αντιπολίτευσης.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης ανέφερε ότι δέχεται -από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας- «10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές, μία εξυβριστική και συκοφαντική επίθεση».

«Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει μία ευχή μου, μία αναφορά, όταν επί 1,5 χρόνο μας εξύβριζε και μας έλεγε “δολοφόνους”, “παιδεραστές”, “παιδόφιλους” και δεν μιλούσε κανείς» είπε ο Δημήτρης Κυριαζίδης.

«Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν εύκολη η διαδικασία. Μία ευχή της εξέφρασα και επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα την Ιφιγένεια με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροαματικότητας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας.