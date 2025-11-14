Δημήτρης Κυριαζίδης: «Δεν βγαίνω με τα 5.000 ευρώ της βουλευτικής αποζημίωσης»

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open παραχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα μετά την αποπομπή του από το κόμμα.

Μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Κυριαζίδης ανέφερε πως «δεν βγαίνει με τα 5.000 ευρώ της βουλευτικής αποζημίωσης», προσθέτοντας πως «μού μένουν 1.800 ευρώ. Αυτό είναι μία σκληρή πραγματικότητα».

«Έχουμε την αίσθηση για τους βουλευτές ότι έχουν μία βουλευτική αποζημίωση που τους διασφαλίζει τα πάντα. Η βουλευτική αποζημίωση είναι 5.000 ευρώ, 1.000 ευρώ κρατάει το κόμμα. Έχω πολιτικό γραφείο στη Δράμα, δηλαδή νοίκια, ρεύμα, θέρμανση. Η Βουλή καλύπτει το γραφείο μου στην Αθήνα, όχι στη Δράμα. Το χιλιάρικο έχει "φύγει". Πάμε στο τριχίλιαρο. Βάλτε βενζίνες, πάω κι έρχομαι Δράμα - Θεσσαλονίκη...» επισήμανε ο Δημήτρης Κυριαζίδης.

«Ζω στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει να φάω; Μου μένουν 1.800 ευρώ. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα. (...) Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει» συμπλήρωσε ο βουλευτής της ΝΔ.

Δημήτρης Κυριαζίδης: Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας τον Μάρτιο, έπειτα από απρέπεια εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Βουλής τον Μάρτιο και την ώρα που εκφωνούσε την ομιλία της από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Κυριαζίδης, ακούστηκε να της λέει «κάνε κανένα παιδί».

Ο βουλευτής της ΝΔ κλήθηκε πολλάκις να ζητήσει συγγνώμη για τη φράση του. Ο κ. Κυριαζίδης πήρε τον λόγο (τρις) και αφού προσπάθησε αρχικά να υποστηρίξει πως ό,τι είπε «εκλήφθηκε διαφορετικά και ότι «δεν προσέβαλε κανέναν», αναγκάστηκε στο τέλος να πει ένα «έκανα λάθος» αφού όμως και πάλι το απέδωσε σε απόπειρα εκμετάλλευσης.