Δημήτρης Αβραμόπουλος για ένταλμα σύλληψης και Qatargate: Δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά

Στην υπόθεση με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον του και το Qatargate, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση σε όσους επιχειρούν να συνδέσουν το όνομά του με την υπόθεση.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε λόγο για μια υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα.

Ο πρώην Επίτροπος μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ ανέφερε ότι συμμετείχε ως τιμητικό μέλος σε διεθνές φόρουμ με αμοιβή 5.000 ευρώ τον μήνα, υπογραμμίζοντας ότι τα ποσά αυτά δηλώνονταν κανονικά στην Ελλάδα.

«Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα η οποία δηλώνεται και φορολογείται;» διερωτήθηκε, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια παράνομης δραστηριότητας.

Αναφερόμενος στην Εύα Καϊλή, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε καμία θεσμική ή άλλη σύνδεση μεταξύ τους στο πλαίσιο της υπόθεσης. «Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής, καμία σχέση με εμένα. Άλλο Επιτροπή, άλλο Ευρωκοινοβούλιο», σημείωσε.

Για το ζήτημα της βίζας προς το Κατάρ, υποστήριξε ότι ουδέποτε εγκρίθηκε σχετική διαδικασία με δική του υπογραφή. «Δεν δόθηκε τελικά η βίζα. Και με υπογραφή δική μου δεν δόθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για τις πληροφορίες περί ευρωπαϊκού εντάλματος, χαρακτηρίζοντας το «μπούρδα». Όπως υποστήριξε, η υπόθεση είχε ήδη εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία είχαν κρίνει ότι οι ενέργειές του ήταν σύννομες.

«Πριν από δύο χρόνια είχε διερευνηθεί η υπόθεση και είχαν έρθει οι απαντήσεις από την Επιτροπή που έλεγαν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος τα έκανε πολύ καλά», είπε.

Δημήτρης Αβραμόπουλος για ένταλμα σύλληψης και Qatargate: «Μιλάμε για σκοπιμότητα»

«Από ό,τι μαθαίνω, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους, αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία φον ντερ Λάιεν, με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι της βελγικής αστυνομίας. Εγώ είπα να αρθεί η ασυλία μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι ένα ένταλμα που είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε [...]. Μιλάμε για μια σκοπιμότητα. Οι αστυνομικοί, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, αγνόησαν δύο πράγματα: Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχαμε συζητήσει ξανά την υπόθεση πριν δύο χρόνια. Δεν απολογούμαι, δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά. Αυτά που σας είπα είναι στοιχεία, είναι έγγραφα», υποστήριξε.

«Το είχε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο συρτάρι του για δύο-τρεις μέρες και τουλάχιστον εμένα δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και καλά έκανε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα» πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ακόμη ότι επιθυμεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητώντας ουσιαστικά να αρθεί κάθε σκιά γύρω από το όνομά του. «Να αρθεί η ασυλία μου», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι αποδοχές που έλαβε, ύψους περίπου 70.000 ευρώ σε διάστημα ενός έτους, ήταν απολύτως νόμιμες και φορολογημένες.

Μάλιστα, ερωτηθείς για το πολιτικό του μέλλον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην εκλογική μάχη. «Αυτό θα το δούμε. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω», είπε, απορρίπτοντας παράλληλα τα σενάρια περί συνεργασίας με άλλο πολιτικό φορέα ή προσέγγισης από τον Αντώνη Σαμαρά.

«Έχω κόμμα, θα είμαι και στο μέλλον εκεί. Δεν μου έχει γίνει κάποια προσέγγιση, ο κ. Σαμαράς έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία», σημείωσε.

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