Διεγράφη από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

Διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

Ο βουλευτής Λέσβου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τέθηκε εκτός ΚΟ από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, έπειτα από πρόσφατες δηλώσεις του, που «θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές», όπως τονίζεται σε ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη αναφέρει:

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές. Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί ότι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».

Οι δηλώσεις του Π. Παρασκευαΐδη στην εκπομπή «Πρωινή επισκόπηση» στο κανάλι της Βουλής, προκάλεσαν αντιδράσεις.

Μεταξύ άλλων, σε ερώτηση σχετική με το σενάριο συνεργασιών μετεκλογικά, ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης απάντησε: «Έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα, θα συνεργαζόμασταν ακόμη και με τον διάβολο, όταν κινδυνεύει η Ελλάδα, να ρίξουμε το σκάφος στα βράχια, δεν θα αποκλείσουμε κανέναν. Αλλά βασικά χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις (…) Εάν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα… με όλους, με τους πάντες, ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ