Διάσκεψη για Γάζα στην Αίγυπτο: «Ο Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο»

Ελλάδα και Κύπρος είναι μεταξύ των καλεσμένων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα, σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσιογράφο.

Ο Ισραηλινό δημοσιογράφος του Axios, Barak Ravid, δημοσίευσε την πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του για τη διάσκεψη για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέστειλε επίσημη πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα.

Στην επίσημη πρόσκλησή του για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, οι ΗΠΑ φαίνεται να κάλεσαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ισπανία, το Μπαχρέιν, και την Ουγγαρία, σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ελληνική πλευρά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Σε συνέχεια της χθεσινής μου ανάρτησης, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε σήμερα επίσημη πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει σημαντικά τον κατάλογο των προσκεκλημένων, προσθέτοντας την Ισπανία, την Ιαπωνία, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Ουγγαρία, την Ινδία, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κύπρο, την Ελλάδα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τον Καναδά. Σύμφωνα με μια πηγή, προσκλήθηκε επίσης το Ιράν. Το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ravid.

Διάσκεψη για Γάζα στην Αίγυπτο: Ποιοι θα συμμετάσχουν

Οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμπροεδρεύσουν αύριο Δευτέρα στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ σε «σύνοδο ειρήνης», με παρόντες «τους ηγέτες 20 και πλέον χωρών», γνωστοποίησε χθες Σάββατο το βράδυ, με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, η αιγυπτιακή προεδρία. «Η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», αναφέρει η ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο στη διεθνή σύνοδο για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας, με συμπροέδρους τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε χθες Σάββατο εκπρόσωπός του. Ο Γκουτέρες «θα πάει στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει τη Δευτέρα στη σύνοδο της Σαρμ ελ Σέιχ για την ειρήνη», ανέφερε η πηγή αυτή, διευκρινίζοντας πως προγραμματίζει να επιστρέψει στην έδρα του ΟΗΕ την Τετάρτη.

Επίσης, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμμετάσχει αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο στη «σύνοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλους περίπου 20 ξένους ηγέτες, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία τέθηκε σε εφαρμογή προχθές Παρασκευή ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. «Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ τη Δευτέρα» και θα «παραστεί στην τελετή υπογραφής του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, το οποίο αποτελεί ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του κ. Στάρμερ στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Αίγυπτο για να υπογραμμίσει την «υποστήριξή του στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Ο Μακρόν θα συζητήσει, με την ευκαιρία αυτή, «με τους εταίρους του για τα επόμενα στάδια της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου», εξήγησε η γαλλική προεδρία, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προβλέπει επίσης να μεταβεί στην Αίγυπτο.

Το σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Τραμπ και με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, στοχεύει στην καθιέρωση μόνιμης εκεχειρίας, στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στην αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία. Ο Μακρόν θα επαναλάβει επίσης τη δέσμευση της Γαλλίας στη λύση των δύο κρατών ως βάση για διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και ανοικοδόμηση στην περιοχή, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.