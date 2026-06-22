Διαρροή email αποδήμων: Φυλάκιση έως 20 μήνες στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και στους συγκατηγορούμενούς της

Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοί της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο αποδεχόμενο την εισαγγελική πρόταση κήρυξε ένοχη την πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, καθώς και τον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και χρήση αυτού, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, κομματικά στελέχη κατά τον επίμαχο χρόνο, Μένιο Κορομηλά τότε γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Νίκο Θεοδωρόπουλο τότε γραμματέα Αποδήμων, οι δικαστές, αποδεχόμενοι την εισαγγελική πρόταση, προχώρησαν σε αθώωσή τους όσον αφορά την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, κηρύσσοντάς τους ενόχους για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν, είναι για την κ. Ασημακοπούλου 20 μήνες, για τον κ. Σταυριανουδάκη 18, για τον κ. Κορομηλά 12 μήνες, ενώ για τον κ. Θεοδωρόπουλο 8 μήνες.

Το δικαστήριο που νωρίτερα αναγνώρισε και στους τέσσερις κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, έδωσε τριετή αναστολή στην έκτιση των ποινών.

Διαρροή email αποδήμων: Οι ποινές για τους κατηγορούμενους

Νωρίτερα, με την έναρξη της διαδικασίας, η πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση επί της ενοχής.

Σύμφωνα με την πρόεδρο:

Για τον κ. Σταυριανουδάκη η ενοχή και για τις δύο πράξεις κρίθηκε με πλειοψηφία των δύο δικαστών και μειοψηφία της προέδρου, η οποία είχε την γνώμη ότι πρέπει να κηρυχθεί αθώος και για τις δύο πράξεις.

η ενοχή και για τις δύο πράξεις κρίθηκε με πλειοψηφία των δύο δικαστών και μειοψηφία της προέδρου, η οποία είχε την γνώμη ότι πρέπει να κηρυχθεί αθώος και για τις δύο πράξεις. Για τον κ. Κορομηλά η αθωωτική, αλλά και η απόφαση ενοχής ελήφθησαν ομόφωνα.

η αθωωτική, αλλά και η απόφαση ενοχής ελήφθησαν ομόφωνα. Για τον κ. Θεοδωρόπουλο οι δικαστές ομόφωνα προχώρησαν σε αθώωση για την πρώτη πράξη και με πλειοψηφία τον κήρυξαν ένοχο για την δεύτερη. Μειοψήφησε η πρόεδρος που είχε την γνώμη ότι πρέπει να αθωωθεί και για την δεύτερη.

οι δικαστές ομόφωνα προχώρησαν σε αθώωση για την πρώτη πράξη και με πλειοψηφία τον κήρυξαν ένοχο για την δεύτερη. Μειοψήφησε η πρόεδρος που είχε την γνώμη ότι πρέπει να αθωωθεί και για την δεύτερη. Τέλος για την κ. Ασημακοπούλου η απόφαση ενοχής για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και χρήση αυτού, ελήφθη κατά πλειοψηφία με την πρόεδρο να κρίνει ότι πρέπει να κριθεί αθώα, ενώ για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων η ενοχή κρίθηκε ομόφωνα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ