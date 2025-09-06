ΔΕΘ: Λίγο πριν την ομιλία Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο φορολογική μεταρρύθμιση και εισοδηματικές ενισχύσεις

Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα πακέτο μόνιμων μέτρων ενίσχυσης εισοδημάτων, με κεντρικό άξονα τη φορολογική μεταρρύθμιση και στόχο τη στήριξη της οικογένειας.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων φτάνει τα 1,7 δισ. ευρώ, με την κυβέρνηση να υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται για «καλάθι ΔΕΘ», αλλά για μια δομική αλλαγή που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα.

Η νέα φορολογική κλίμακα και το δημογραφικό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει νέα κλίμακα φορολόγησης που θα τροποποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, προσφέροντας σημαντικές μειώσεις φόρου σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Το όφελος θα αφορά περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, με τη μείωση να αποτυπώνεται ήδη από τον Ιανουάριο του 2026 για μισθωτούς και συνταξιούχους, μέσω μικρότερης παρακράτησης φόρου.

Παρεμβάσεις σε ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια και στέγαση

Στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται μειώσεις ή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ακριτικές περιοχές και περικοπές στα τεκμήρια διαβίωσης. Ειδική βαρύτητα δίνεται και στη στέγαση, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί το σχέδιο της κοινωνικής αντιπαροχής για φθηνή στέγη σε ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και μείωση φορολογίας για τα εισοδήματα από ενοίκια.

Ρυθμίσεις για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

Σημαντική θέση θα έχει η παρέμβαση στην «προσωπική διαφορά» περίπου 600.000 συνταξιούχων, ώστε να μην χάνουν τις ετήσιες αυξήσεις. Παράλληλα, θα υπάρξουν ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες μέσω μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος και αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αντικειμενικών κριτηρίων.