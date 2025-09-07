ΔΕΘ: Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που του απηύθυναν δημοσιογράφοι.

Σε μία εξ΄ αυτών όμως, δεν απάντησε.

Δημοσιογράφος από την Εφημερίδα των Συντακτών ρώτησε τον πρωθυπουργό: «Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε ένα βήμα, πλέον, από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες, που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πωλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες, χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη;».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε, ότι: «Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω». «Έχει υποβληθεί και ερώτηση στο Κοινοβούλιο».

«Να ενημερωθώ και θα σας απαντήσω», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΔΕΘ: Διαμαρτυρία στο τέλος της Συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Με την ολοκλήρωση της Συνέντευξης Τύπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους.

Εκείνη τη στιγμή, ακούστηκε η φράση: «Για τρίτη χρονιά ο Ριζοσπάστης αποκλείεται. Διαμαρτυρόμαστε εντόνως».

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη, ήταν: «Δεχθήκαμε 44 ερωτήσεις πέντε περισσότερες από πέρσι» .

Παράλληλα μια δημοσιογράφος ακούστηκε να λέει «είναι μια πρακτική κύριε Μαρινάκη που....» με τον κ. Μαρινάκη να της λέει «σας παρακαλώ δεν έχετε τον λόγο. Όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος είναι περιορισμένος».

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, όταν τελείωσε την ομιλία του ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε από άνδρα δημοσιογράφο «γιατί κόψατε τόσα μέσα ενημέρωσης;».