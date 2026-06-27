ΔΕΘ 2026: Πακέτο 1 δισ. ευρώ ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Ποιοι θα μπουν σε προτεραιότητα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων ύψους 1 δισ. ευρώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ 2026), όπως προανήγγειλε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ως προς την προτεραιοποίηση, πως θα ανακοινωθούν πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Την ίδια πληροφορία επιβεβαιώνει και σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, που επισημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προετοιμάζουν το έδαφος για το νέο πακέτο θετικών μέτρων στη ΔΕΘ 2026, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

ΔΕΘ 2026: Τι προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης

«Πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις γιατί έτσι έχουνε μεγαλύτερο εισόδημα με σταθερούς όρους οι πολίτες. Είναι η σειρά των επιχειρήσεων, και ειδικά των μικρομεσαίων, να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις», δήλωσε στο Mega ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.



Την ίδια ώρα, στη Ρόδο βρέθηκε σήμερα, Σάββατο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ενώ εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση σε κυβέρνηση και Αλέξη Τσίπρα δηλώνοντας ότι συμφωνούν στην υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία όπως επισήμανε δεν στηρίζεται στην υγιή ανάπτυξη, αλλά στην ακρίβεια και στους έμμεσους φόρους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε επίσης ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καλώντας τον να προσέλθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό γιατί, εδώ και επτά χρόνια, λειτουργεί ως «τροχονόμος» ισχυρών οικονομικών συμφερόντων και επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη των πολιτών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, MEGA