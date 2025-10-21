Δένδιας για Άγνωστο Στρατιώτη: «Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων»

Δήλωση σχετικά με την κυβερνητική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη εξέδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο δεν πρέπει «να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων».

Νίκος Δένδιας: Η δήλωση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, σχετικά με την τροπολογία της Κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη:

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.

Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.

Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ενόψει της ψηφοφορίας για την τροπολογία που αφορά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε πρώτος τον λόγο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Είναι «ιερός χώρος, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, σε καμία κυβέρνηση», σχολίασε ο πρωθυπουργός.

«Η τροπολογία αφορά σε ένα χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα, αλλά και κανένα πρόσωπο. Αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σχολίασε, ότι «πρόκειται για έναν ιστορικό χώρο που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις».

«Το θολό τοπίο αρμοδιοτήτων τον μετέτρεψε σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης. Το μνημείο περνά στην ευθύνη του υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη», είπε από το βήμα της βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει, ότι «όποτε κρίνεται απαραίτητο θα παρεμβαίνει για την προστασία και την περιφρούρησή του».

«Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο», ανέφερε.

«Απέναντι σε ένα τέτοιο μνημείο η ενότητα πρέπει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός να προηγείται των κραυγών. Τέτοια μνημεία υπάρχουν σε πολλές άλλες πρωτεύουσες. Φαντάζεστε ότι σε αυτά τα μνημεία να κάνει κάποιος διαδήλωση; Γιατί πρέπει η Ελλάδα να επιμένει σε μια ιδιαιτερότητα η οποία έχει αντιμετωπιστεί μέσα από την κοινή λογική σε όλες τις πολιτείες του κόσμου; Η Δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά τους, υπονομεύονται όμως όταν τα εγκαταλείπουν», συμπλήρωσε.