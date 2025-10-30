Δένδιας: Διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Την πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη έκανε γνωστή ο Νίκος Δένδιας, κατά την τελετή παρουσίασης της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Πενταγώνου.

Όπως ανέφερε, «πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου και του ρόλου του ως σημείου εθνικής ενότητας και ιστορικής αναφοράς». Σύμφωνα με τον υπουργό, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης «Ατζέντας 2030» για τον εκσυγχρονισμό των δομών του Υπουργείου και τη σύνδεση της άμυνας με τη διαχρονική ιστορική μνήμη.

Η ανακοίνωση έγινε κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας όψης του ΥΠΕΘΑ, έργο του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου, που περιλαμβάνει και το μνημείο «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», αφιερωμένο στους 121.692 Έλληνες πεσόντες των εθνικών αγώνων.

Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι η νέα πρόσοψη δεν αποτελεί μόνο αισθητική αναβάθμιση, αλλά μέρος μιας συνολικής προσπάθειας «προσαρμογής των Ενόπλων Δυνάμεων στις σύγχρονες ανάγκες». Παράλληλα, τόνισε ότι το Υπουργείο επιδιώκει «να συνδέσει τον θεσμικό του ρόλο με τη συλλογική μνήμη και τη δημόσια αρχιτεκτονική εικόνα της πόλης».



