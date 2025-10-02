Δένδιας: «Δεν διανοούμαι να απαγορευτεί σε έναν πατέρα να ερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του»

Ηχηρή παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη.

Λαμβάνοντας τον λόγο μετά την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου σε συζήτηση για τη σύμβαση προμήθειας φρεγατών Belharra, ο κ. Δένδιας επέλεξε να ξεκινήσει την τοποθέτησή του με το αίτημα του κ. Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του.

Ο υπουργός τόνισε πως «δεν διανοούμαι να απαγορευτεί σε έναν πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει για τον θάνατο του παιδιού του», παίρνοντας σαφή θέση υπέρ της διενέργειας περαιτέρω εξετάσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για το εάν θα μπορούσε οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης να έχει αντίθετη άποψη, αφήνοντας αιχμές για τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις που καταγράφονται.

Ο κ. Δένδιας, εμφανώς φορτισμένος, σημείωσε: «Δεν θα μιλήσω ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Μιλάω ως γονιός. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να ψάξει την αλήθεια με τον τρόπο που εκείνος θεωρεί σωστό. Το δράμα που ζει αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να επιβαρυνθεί με πρόσθετα εμπόδια».

Κλείνοντας, εξέφρασε την ανησυχία του για την υγεία του Πάνου Ρούτσι, τονίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία το αίτημά του.