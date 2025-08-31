Βουλή: Την Τρίτη αρχίζει η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την κοινωνική κατοικία, την ενίσχυση των τριτέκνων και των ΑμεΑ

Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, εισάγεται προς επεξεργασία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».

Στους σκοπούς του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- (α) η ενίσχυση της στεγαστικής επάρκειας της αγοράς ακινήτων και η δημιουργία αποθέματος κατάλληλης και οικονομικά προσιτής κατοικίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντί προκαθορισμένου μισθώματος, το οποίο υπολείπεται ουσιωδώς του μισθώματος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, (β) η ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά, (γ) η ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία και η κοινωνική τους συμπερίληψη, κά.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την επόμενη Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025.

«Στόχος των μέτρων είναι η στήριξη των νέων ζευγαριών ώστε να κάνουν περισσότερα και νωρίτερα παιδιά»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η αρμόδια υπουργός Δ. Μιχαηλίδου αναφερόμενη στο νομοσχέδιο σημείωσε ότι στόχος των μέτρων είναι η «στήριξη των νέων ζευγαριών ώστε να κάνουν περισσότερα και νωρίτερα παιδιά, και διευκόλυνση μέσω της στέγασης».

Όπως εξήγησε, ακίνητα του Δημοσίου που παρέμεναν αναξιοποίητα για δεκαετίες θα μπουν στην αγορά με το μοντέλο της «κοινωνικής αντιπαροχής». «Κρατούμε τουλάχιστον το 30% για κοινωνικό μίσθωμα, προκειμένου να δοθεί σε νέες οικογένειες, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες, σε χαμηλότερη τιμή από την αγορά. Το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί από ιδιώτες επενδυτές ώστε να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα», σημείωσε. Και όπως είπε «είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στο ελληνικό δίκαιο η έννοια του κοινωνικού μισθώματος» εξηγώντας ότι θα βοηθηθούν και οι οικογένειες της μεσαίας τάξης.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που τέτοια πρόβλεψη εισάγεται στο ελληνικό δίκαιο, εκτιμώντας ότι σε ενάμιση χρόνο θα υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες για νέες οικογένειες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μέτρα στήριξης των πολυτέκνων και τριτέκνων. «Κατοχυρώνουμε την τρίτεκνη ιδιότητα εφ’ όρου ζωής, όπως συμβαίνει με την πολύτεκνη. Δεν θα χάνεται το καθεστώς μόλις ενηλικιώνεται το τρίτο παιδί», υπογράμμισε. Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι «στα παιδιά με αναπηρία άνω του 67% η τρίτεκνη ιδιότητα δεν θα χάνεται με την ενηλικίωσή τους», κάτι που χαρακτήρισε «πολύ σημαντική βοήθεια για τις οικογένειες αυτές».