Βουλή: Με 151 βουλευτές η απόφαση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές - Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ

Με ένταση ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τον έλεγχο των ενεργειών της ΕΥΠ.

Υπερψηφίστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα η σύσταση της εξεταστικής επιτροπής να απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα, επικαλούμενος συνταγματικές διατάξεις και υποστηρίζοντας ότι για τη συγκρότηση εξεταστικής για τις μυστικές υπηρεσίες απαιτούνται 151 ψήφοι και όχι 120, όπως ανέφερε η αντιπολίτευση.

Η θέση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «κακοποιεί τη Δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία», εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «Νίξον της Ελλάδας».

Από την πλευρά του, ο Βορίδης απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα διαχείρισης του απορρήτου της διαδικασίας, αναφερόμενος και στη στάση του κατά τη μυστική συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ υποστήριξε ότι ο Ανδρουλάκης είναι «ακατάλληλος για θέματα εθνικής ασφάλειας».

Στην τοποθέτησή του, ο Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει «το θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κ. Βορίδη», κάνοντας λόγο για «αγώνα αρχών και αξιών» υπέρ της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

«Η δημοκρατική παράταξη θα αγωνιστεί για να λάμψει το φως της αλήθειας. Και θα λάμψει το φως της αλήθειας. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Η δημοκρατία θα νικήσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία «θα ηττηθεί».

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία.

Αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ

Λίγο αργότερα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου στην Ολομέλεια.

Ο Φάμελλος έκανε λόγο για «απουσία οποιασδήποτε κίνησης» από την κυβερνητική πλευρά, την οποία απέδωσε σε «εκβιασμούς ή διαπλοκή», ενώ μίλησε για «νέο πραξικόπημα» και κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι επιχειρεί συγκάλυψη. Παράλληλα, ανέφερε ότι «δεν υπάρχει ηθική και αξιοπρέπεια» από την πλευρά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «σαθρό οικοδόμημα που θα καταρρεύσει».

«Δεν θα σας επιτρέπουμε να σφυρίζετε αγέρωχα. Θα σας κάνουμε τον βίο αβίωτο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει τη διαδικασία.

«Στην επιφάνεια νέα αδιάσειστα στοιχεία που σας εκθέτουν», δήλωσε ο Κουτσούμπας

Το ΚΚΕ αποχώρησε από την αίθουσα, με τον γενικό γραμματέα του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα να αναφέρει πως «δεν θα νομιμοποιήσουμε την παράνομη διαδικασία».

Έκανε λόγο για άλλη μια υπόθεση που «έχετε δώσει τα ρέστα σας για να μην διερευνηθεί βαθύτερα με αποτέλεσμα να είμαστε μάρτυρες ενός σήριαλ συγκάλυψης που εξοργίζει εμάς και πρωτίστως όλων των ελληνικό λαό».

«Δυστυχώς για εσάς, ό,τι και να πείτε μπορεί να πει κανένας ότι υποκλοπές ήταν η υπόθεση κάποιων ιδιωτών», πρόσθεσε. «Προφανώς έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσειστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι’ αυτό θέλετε την εξεταστική επιτροπή».