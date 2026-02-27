Βουλή: Ο Μητσοτάκης απαντά σε επίκαιρη ερώτηση του Ανδρουλάκη

Στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα το πολιτικό σκηνικό όπου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, «διασταύρωσαν τα ξίφη τους», στην «Ώρα του Πρωθυπουργού».

Στο επίκεντρο είναι το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας μετά την επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη: «Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επανακαταθέσει την επίκαιρη ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό την Τρίτη.

Μεταξύ άλλων ρώτησε αν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, όπως και εάν σκοπεύει η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει η αγορά.

«Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων;», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.