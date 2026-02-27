Πολιτική

Βουλή: Ο Μητσοτάκης απαντά σε επίκαιρη ερώτηση του Ανδρουλάκη

Στο επίκεντρο είναι το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας μετά την επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

The LiFO team
Φωτ. Eurokinissi

Στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα το πολιτικό σκηνικό όπου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, «διασταύρωσαν τα ξίφη τους», στην «Ώρα του Πρωθυπουργού».

Στο επίκεντρο είναι το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας μετά την επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη: «Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επανακαταθέσει την επίκαιρη ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό την Τρίτη.

Μεταξύ άλλων ρώτησε αν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, όπως και εάν σκοπεύει η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει η αγορά.

«Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων;», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

