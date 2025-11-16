Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφτασε στην Αθήνα

Στην Αθήνα έφτασε πριν λίγη ώρα το μεσημέρι της Κυριακής, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήρθε στην Ελλάδα, κάνοντας την πρώτη «στάση» της ευρωπαϊκής περιοδείας του και κύριο θέμα των επαφών του με την ελληνική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία είναι ο Κάθετος Διάδρομος μεταφοράς LNG και η ενεργειακή ασφάλεια.

Toν Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με τον οποίο είχε μια σύντομη συνομιλία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί πρώτα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και στη συνέχεια μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα επισκεφθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:45.

Παράλληλα, εντός της Κυριακής αναμένεται να έχει συνάντηση τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Σημειώνεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έρχεται στην Αθήνα για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν τον Αύγουστο του 2023 και επόμενοι σταθμοί στην περιοδεία του θα είναι το Παρίσι και η Μαδρίτη.