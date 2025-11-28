Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται, σύμφωνα με το Bloomberg, να ανακοινώσει εντός της ημέρας ότι θέτει υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, η ανακοίνωση θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων λήγει σήμερα στις 18:00 (ώρα Ελλάδος).

Η συζήτηση για τη διαδοχή άνοιξε μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος αποχωρεί από το αξίωμά του για να αναλάβει θέση διευθύνοντος συμβούλου στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της ευρωζώνης θα επιλέξουν τον νέο επικεφαλής τους στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Φαίνεται ότι θα είναι ένας αγώνας μεταξύ χωρών που δεν έχουν ποτέ αναλάβει αυτόν τον ρόλο, με άλλους πιθανούς υποψηφίους να είναι ο Vincent van Peteghem από το Βέλγιο και ο Carlos Cuerpo από την Ισπανία, σύμφωνα με το Bloomberg.