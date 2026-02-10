Αύριο η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Τι να περιμένουμε από το τετ α τετ στην Άγκυρα

Με πολυμελή κυβερνητική αποστολή μεταβαίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Ωστόσο οι προσδοκίες για απτά αποτελέσματα παραμένουν περιορισμένες, σύμφωνα με όσα σημειώνει το ΕΡΤnews.

Όπως τονίστηκε, το κύριο γεγονός δεν είναι οι συμφωνίες που ενδέχεται να υπογραφούν, αλλά το ίδιο το γεγονός, δηλαδή ότι τελικά πραγματοποιείται το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, μετά από διαδοχικές αναβολές.

«Είναι σημαντικό και μόνο ότι αποφάσισαν οι δύο πλευρές να γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας», σημειώθηκε, υπενθυμίζοντας ότι η συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, μετατέθηκε για τον Ιανουάριο και ακολούθως για την άνοιξη, προτού τελικά οριστικοποιηθεί.

«Στα μεγάλα ζητήματα δεν πρέπει να περιμένουμε καμία πρόοδο. Οι θέσεις είναι παγιωμένες», επισημάνθηκε, με αναφορά στη διαφορά προσέγγισης των δύο πλευρών.

Η ελληνική θέση παραμένει ότι μοναδική διαφορά προς συζήτηση είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ από τουρκικής πλευράς τίθεται ένα ευρύτερο πακέτο θεμάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται ζητήματα που η Αθήνα θεωρεί αμιγώς κυριαρχικά, όπως τα χωρικά ύδατα.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι χάρτες θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους χάρτες θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού Ελλάδας και Τουρκίας. «Για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνοτουρκικών έχουμε επί χάρτου διαμορφωμένες και τοποθετημένες τις θέσεις των δύο πλευρών», αναφέρθηκε στο ΕΡΤnews, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ωριμάσει ακόμη το στάδιο διαπραγμάτευσης για οριοθέτηση.

Σχολιάστηκε επίσης, η πρόσφατη συνέντευξη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μόλις ένα 24ωρο πριν την άφιξη της ελληνικής αποστολής. Όπως ειπώθηκε, η στοχοποίηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, εντάσσεται σε πάγια τουρκική τακτική, με σκοπό τη μετατόπιση ευθυνών.

«Η Τουρκία προσπαθεί να ξεφεύγει από το πραγματικό γεγονός ότι η μη επίλυση των προβλημάτων οφείλεται στην αμφισβήτηση κυριαρχίας», υπογραμμίστηκε, χαρακτηρίζοντας τη σχετική ρητορική επικοινωνιακό και προπαγανδιστικό εργαλείο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ευρωπαϊκό σκέλος, με αναφορές στην αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης και στη σχέση της Τουρκίας με την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Όπως σημειώθηκε, η Άγκυρα δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο υφίστανται θεσμικά και πολιτικά εμπόδια, μεταξύ άλλων λόγω της μη εφαρμογής του πρωτοκόλλου της τελωνειακής ένωσης προς όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τι ώρα φτάνει ο πρωθυπουργός στην Άγκυρα

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρωθυπουργός αναμένεται να φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα γύρω στις 2 με 3 μ.μ. ώρα Ελλάδας, ενώ θα ακολουθήσει η επίσημη υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο του Ερντογάν.

Παράλληλα θα ξεκινήσουν οι διευρυμένες συνεδριάσεις των δύο αντιπροσωπειών, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, ενώ στις 5:00 το απόγευμα (ώρα Τουρκίας) αναμένονται οι κοινές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου και του Έλληνα πρωθυπουργού.

Το τελικό πρόγραμμα και η πλήρης σύνθεση της ελληνικής αποστολής δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αναμένεται να συμμετάσχουν οι υπουργοί Θάνος Πλεύρης, Λίνα Μενδώνη, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Χρίστος Δήμας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Γιώργος Γεραπετρίτης, με αντίστοιχη παρουσία των Τούρκων ομολόγων τους.

Πρόκειται για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο καθυστέρησε να πραγματοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί στο μεσοδιάστημα, δεν είχε υπάρξει συνάντηση κορυφής στο πλαίσιο αυτού του θεσμοθετημένου διαύλου επικοινωνίας, που αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διατήρηση των ελληνοτουρκικών επαφών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ